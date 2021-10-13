Vietnam’ın çelik ithalatı Eylül ayında düştü, hurda ithalatı arttı

Çarşamba, 13 Ekim 2021 11:51:17 (GMT+3) | İstanbul

Bu yıl Eylül ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Ağustos ayına kıyasla %3,2 düşerek 814.096 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %4,5 artışla 405.801 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %5,9 düşerek 9,68 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %15 artış göstererek 4,94 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Eylül (mt) Yıllık değişim % Ocak-Eylül (mt) Yıllık değişim % ABD 161.458 90,9 1.376.461 108,7 Japonya 81.290 -72 1.791.851 -24,8 Avustralya 37.707 - 392.175 85,5

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler