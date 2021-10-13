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Vietnam’ın çelik ithalatı Eylül ayında düştü, hurda ithalatı arttı

Çarşamba, 13 Ekim 2021 11:51:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Eylül ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Ağustos ayına kıyasla %3,2 düşerek 814.096 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %4,5 artışla 405.801 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %5,9 düşerek 9,68 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %15 artış göstererek 4,94 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Eylül (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Eylül (mt)

Yıllık değişim %

ABD

161.458

90,9

1.376.461

108,7

Japonya

81.290

-72

1.791.851

-24,8

Avustralya

37.707

-

392.175

85,5

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Eylül (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Eylül (mt)

Yıllık değişim %

Hindistan

232.438

41,6

1.157.836

-44,2

Çin

189.399

-4,4

4.463.690

57,3

Japonya

129.005

-46

1.382.780

-30

Güney Kore

110.815

-28,6

1.127.522

-14,3

Tayvan

49.070

-59,3

836.070

-31,5

Etiketler: ith/ihr istatistikleri  hammaddeler  Güneydoğu Asya  hurda  Vietnam  |  benzer haberler »


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