Vietnam’ın çelik ithalatı Eylül ayında düştü, hurda ithalatı arttı

Bu yıl Eylül ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Ağustos ayına kıyasla %3,2 düşerek 814.096 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %4,5 artışla 405.801 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk dokuz ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %5,9 düşerek 9,68 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %15 artış göstererek 4,94 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Eylül (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Eylül (mt)
|
Yıllık değişim %
|
ABD
|
161.458
|
90,9
|
1.376.461
|
108,7
|
Japonya
|
81.290
|
-72
|
1.791.851
|
-24,8
|
Avustralya
|
37.707
|
-
|
392.175
|
85,5
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Eylül (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Eylül (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Hindistan
|
232.438
|
41,6
|
1.157.836
|
-44,2
|
Çin
|
189.399
|
-4,4
|
4.463.690
|
57,3
|
Japonya
|
129.005
|
-46
|
1.382.780
|
-30
|
Güney Kore
|
110.815
|
-28,6
|
1.127.522
|
-14,3
|
Tayvan
|
49.070
|
-59,3
|
836.070
|
-31,5