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Vietnam’ın çelik ithalatı Ekim ayında arttı, hurda ithalatı düştü

Perşembe, 11 Kasım 2021 11:25:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Ekim ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Eylül ayına kıyasla %3,4 artarak 841.767 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %6 düşüşle 381.615 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk 10 ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %6 düşerek 10,53 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %8,9 artış göstererek 5,32 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Ekim (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Ekim (mt)

Yıllık değişim %

Japonya

152.185

-52,6

1.943.933

-28,1

ABD

79.672

-23,1

1.456.259

90,8

Avustralya

30.965

-40,3

423.140

60,7

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Ekim (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Ekim (mt)

Yıllık değişim %

Hindistan

200.142

61,5

1.357.978

-38,3

Japonya

155.597

-23,9

1.539.275

-29,3

Çin

119.021

-21,6

4.582.368

53,3

Güney Kore

110.928

-40,1

1.238.568

-17,5

Tayvan

76.287

-31,6

912.129

-30,8

Etiketler: Vietnam  ith/ihr istatistikleri  hammaddeler  hurda  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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