Vietnam’ın çelik ithalatı Ekim ayında arttı, hurda ithalatı düştü

Bu yıl Ekim ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Eylül ayına kıyasla %3,4 artarak 841.767 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %6 düşüşle 381.615 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk 10 ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %6 düşerek 10,53 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %8,9 artış göstererek 5,32 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Ekim (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Ekim (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
152.185
|
-52,6
|
1.943.933
|
-28,1
|
ABD
|
79.672
|
-23,1
|
1.456.259
|
90,8
|
Avustralya
|
30.965
|
-40,3
|
423.140
|
60,7
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Ekim (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Ekim (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Hindistan
|
200.142
|
61,5
|
1.357.978
|
-38,3
|
Japonya
|
155.597
|
-23,9
|
1.539.275
|
-29,3
|
Çin
|
119.021
|
-21,6
|
4.582.368
|
53,3
|
Güney Kore
|
110.928
|
-40,1
|
1.238.568
|
-17,5
|
Tayvan
|
76.287
|
-31,6
|
912.129
|
-30,8