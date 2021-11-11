Vietnam’ın çelik ithalatı Ekim ayında arttı, hurda ithalatı düştü

Perşembe, 11 Kasım 2021 11:25:07 (GMT+3) | İstanbul

Bu yıl Ekim ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Eylül ayına kıyasla %3,4 artarak 841.767 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %6 düşüşle 381.615 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk 10 ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %6 düşerek 10,53 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %8,9 artış göstererek 5,32 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Ekim (mt) Yıllık değişim % Ocak-Ekim (mt) Yıllık değişim % Japonya 152.185 -52,6 1.943.933 -28,1 ABD 79.672 -23,1 1.456.259 90,8 Avustralya 30.965 -40,3 423.140 60,7

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler