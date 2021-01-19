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Vietnam’ın çelik ithalatı Aralık ayında düşerken, hurda ithalatı artış gösterdi

Salı, 19 Ocak 2021 15:31:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Kasım ayına kıyasla %3,4 düşerek 1 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %35,9 artışla 798.419 mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılının tamamında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %8,9 düşerek 13,26 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %11,4 artış göstererek 6,27 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Aralık (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Aralık (mt)

Yıllık değişim %

Japonya

343.994

31,1

3.396.408

54,7

ABD

193.462

747,1

1.031.727

-16,4

Hong Kong

55.722

38,1

458.932

21,2

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Aralık (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Aralık (mt)

Yıllık değişim %

Hindistan

101.035

-68,9

2.472.923

11,7

Japonya

141.527

-32,1

2.447.016

17,4

Güney Kore

126.720

-27,1

1.776.207

0,5

Çin

416.616

65,5

3.758.768

-26,9

Tayvan

145.221

-8,9

1.598.572

0,2

Rusya

36.120

79,2

483.281

36,3

Etiketler: Güneydoğu Asya  hammaddeler  Vietnam  hurda  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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