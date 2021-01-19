Vietnam’ın çelik ithalatı Aralık ayında düşerken, hurda ithalatı artış gösterdi

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Kasım ayına kıyasla %3,4 düşerek 1 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %35,9 artışla 798.419 mt seviyesinde kaydedildi.
2020 yılının tamamında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %8,9 düşerek 13,26 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %11,4 artış göstererek 6,27 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Aralık (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Aralık (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
343.994
|
31,1
|
3.396.408
|
54,7
|
ABD
|
193.462
|
747,1
|
1.031.727
|
-16,4
|
Hong Kong
|
55.722
|
38,1
|
458.932
|
21,2
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Aralık (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Aralık (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Hindistan
|
101.035
|
-68,9
|
2.472.923
|
11,7
|
Japonya
|
141.527
|
-32,1
|
2.447.016
|
17,4
|
Güney Kore
|
126.720
|
-27,1
|
1.776.207
|
0,5
|
Çin
|
416.616
|
65,5
|
3.758.768
|
-26,9
|
Tayvan
|
145.221
|
-8,9
|
1.598.572
|
0,2
|
Rusya
|
36.120
|
79,2
|
483.281
|
36,3