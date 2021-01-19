Vietnam’ın çelik ithalatı Aralık ayında düşerken, hurda ithalatı artış gösterdi

Salı, 19 Ocak 2021 15:31:33 (GMT+3) | İstanbul

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Kasım ayına kıyasla %3,4 düşerek 1 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %35,9 artışla 798.419 mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılının tamamında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %8,9 düşerek 13,26 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %11,4 artış göstererek 6,27 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Aralık (mt) Yıllık değişim % Ocak-Aralık (mt) Yıllık değişim % Japonya 343.994 31,1 3.396.408 54,7 ABD 193.462 747,1 1.031.727 -16,4 Hong Kong 55.722 38,1 458.932 21,2

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler