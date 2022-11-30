Veysel Yayan: Enerji maliyetlerinin yükü sanayiye yıkılmamalı

Çarşamba, 30 Kasım 2022 17:42:58 (GMT+3) | İstanbul

30 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da 600'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşen 17. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"'da konuşan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan ilk başta 2022’ye dair olumlu senaryolar beklenirken, Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasıyla birlikte istisnai bir yıl yaşandığını ifade etti. Dünyada ve Çin’de ham çelik üretiminin yıl başına kıyasla geriye gittiğini fakat geçtiğimiz yıla yaklaştığını belirten Yayan, Türkiye’nin ham çelik üretiminin ise ilk 10 ay itibarıyla %10,1 gerilediğini söyledi. Türkiye’nin dünya ham çelik üretiminde 2021 yılını yedinci sırada kapattığını ve bu yılın ilk 10 ayında Almanya’nın ardından sekizinci sırada yer aldığını söyleyen Yayan, son aylarda Brezilya ile İran’ın devlet desteği ve doğal kaynaklar konusundaki avantajları sayesinde Türkiye’ye yaklaştığını belirtti.

TÇÜD yetkilisine göre, dünya ham çelik kapasite kullanım oranları 2021’de %80,2’ye kadar çıkarken, bu yılın ilk on ayında %75,2 seviyesinde yer aldı. Türkiye’de ham çelik üretiminin bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %10,1 gerilemesine rağmen yılın son iki ayı için beklentilerin çok kötü olmadığını söyleyen Yayan, kapasite kullanım oranının, özellikle üretim maliyetleri içerisindeki payı Ağustos’taki artışla birlikte %28’e kadar çıkan enerji maliyetleri nedeniyle, bu yılın ilk on ayında %66,4’e indiğini ifade etti. Yayan, üreticilerin enerji maliyetlerindeki artışın yükünü taşımasının zor olduğunu çünkü maliyetleri fiyatlarına hemen yansıtamadıklarını söyledi.

Nihai mamul tüketiminin bu yıl dünya genelinde %2,2 düşmesinin beklendiğini, Türkiye’de ise yılın ilk dokuz ayında %5,2 düşüş gözlendiğini söyleyen Yayan, Türkiye’de özellikle uzun mamul tüketiminde görülen düşüşün inşaat sektöründe son 6 yılda yaşanan gerilemeyle bağlantılı olduğunu fakat 2023 itibarıyla bu durumun tersine dönmesinin beklendiğini belirtti. Türkiye’nin çelik ithalatının artarken ihracatının düştüğünü belirten Yayan, bu yılın ilk dokuz ayında ülkede ihracatın ithalatı karşılama oranının, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %111’e kıyasla %95'e gerilediğini ifade etti. Bu oranın biraz daha gerileyebileceğini fakat daha sonra artışa geçmesinin beklendiğini söyleyen Yayan, Türkiye’nin dünyadaki en büyük altıncı ihracatçı ve en büyük beşinci ithalatçı konumunda yer aldığını, önümüzdeki yıl ise 10 milyon ton yeni üretim kapasitesinin devreye gireceğini belirtti.

TÇÜD yetkilisine göre, enerji krizi Türkiye ile AB’nin diğer bölgelerden ayrıştığını gösterdi. Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan dolayı Türkiye’nin ülke için en önemli ihracat pazarı olduğunu ve Rus tedarikçilerin agresif fiyat politikalarından yerel çelik sektörünün ciddi bir zarar gördüğünü belirten Yayan, yaptırımlardan etkilenmeyen bölgelerin Türkiye ile arasında ciddi bir maliyet farkı oluştuğunu ve bunun da sektörün dengesini bozduğunu ifade etti. Yayan, Aralık ayı itibarıyla doğal gaz ve Ocak itibarıyla elektrik maliyetlerinde iyileşme beklendiğini de sözlerine ekledi. Öte yandan, Yayan, üreticilerin hurda maliyetlerinin toplam maliyet içerisindeki payı azaldığında fiyat baskısı altında kaldığını ve hurda fiyatları ne zaman düşse üreticilerin rekabet etmekte zorlandığını çünkü kâr marjlarının azaldığını belirtti. Navlun fiyatlarında görülen düşüşü de olumlu olarak değerlendirmeyen Yayan, sert düşüşlerin dengesiz yapılanmaların göstergesi olduğunu ifade etti.

Son olarak Yayan, Türkiye’nin yaklaşık 650-700$/mt maliyetle ürettiği ürünleri, Hindistan’ın %40 civarında daha düşük enerji maliyeti sayesinde Türkiye’ye 580-590$/mt’a satabildiğini belirtti. Yayan, Türkiye’de enerji maliyetleri konusunda hane halkına yardım yapılmasının doğal olduğunu fakat bu yükün sanayiye yüklenerek sektörün taşıyamayacağı seviyelere getirilmesinin doğru olmadığını söyledi.