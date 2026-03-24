 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Eurometal...

Eurometal Çelik Günü ve 11. YİSAD Yassı Çelik Konferansı sektör temsilcilerini İstanbul’da buluşturdu

Salı, 24 Mart 2026 10:44:10 (GMT+3)   |   İstanbul

24 Mart Salı günü İstanbul Marriott Hotel Asia’da, SteelOrbis iş birliğiyle düzenlenen Eurometal Çelik Günü & YİSAD Yassı Çelik Konferansı 400’e yakın katılımcıyla başladı. Bu yıl 11’incisi düzenlenen ve son yıllarda Eurometal’in de etkinliğe dahil olmasıyla uluslararası bir kimlik kazanan organizasyonun ana sponsoru Tatmetal olurken, diğer sponsorlar arasında Ağır Haddecilik, Yatırım Finansman, Gökmetal ve Yametaş yer alıyor.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren YİSAD Başkanı Tayfun İşeri, zorlu küresel koşullara rağmen konferansa gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmacıların bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı verimli bir platform oluştuğunu söyledi. 

Kküresel gelişmelere de değinen İşeri, son yıllarda çelik sektörünün Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye’deki deprem, Gazze ve Orta Doğu’daki gelişmeler gibi birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Bu süreçte ticaretin maliyetinin arttığını ve korumacılık eğilimlerinin güçlendiğini vurgulayan İşeri, enflasyonla mücadele ve faiz indirimlerine yönelik beklentilerin de ötelenmiş göründüğünü söyledi.

Yassı çelik tarafında talep açısından ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten YİSAD Başkanı, birçok firmanın planladığı yatırımları yavaşlatmaya başladığını ifade etti. Mevcut sorunlara kısa vadede çözüm bulunmasının zor olduğunu dile getiren İşeri, bu tür platformların sektör oyuncularını ortak bir zeminde buluşturması açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.


Etiketler: Avrupa 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları tatil sonrası yükselen maliyetlerle artış kaydetti

24 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları hurda maliyetindeki artış nedeniyle yükseldi

24 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Cosmin Bakai: Avrupa otomotiv tedarik zinciri Çin’in rekabetçiliği, düşük büyüme ve artan otomotiv bileşenleri ithalatı ...

24 Mar | Çelik Haberler

Anıl Akalın: SKDM maliyetleri artıracak ve AB’ye ihracat üzerinde baskı kuracak

24 Mar | Çelik Haberler

Murat Eryılmaz: Türk çelik sektörü zayıf talep ve yüksek maliyetlerle karşı karşıya

24 Mar | Çelik Haberler

Ege Bölgesi’nde filmaşin fiyatları ithal hurda fiyatlarına yönelik olumlu beklentiler sayesinde yükselişini sürdürdü

24 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Hakan Aran: Türkiye, küresel çelik denkleminde kazanan ülkeler arasında yer alabilir

24 Mar | Çelik Haberler

Tolga Yalgı: Rekabet artık şirketler arasında değil, ülkelerin sanayi politikaları arasında yaşanıyor

24 Mar | Çelik Haberler

Alexander Julius: AB’nin çelik önlemleri ve SKDM fiyat artışlarını tetikliyor

24 Mar | Çelik Haberler

Kalaylı Demir Çelik: 2026’da fiyatlardan ziyade verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı firmalar öne çıkacak

23 Mar | Röportaj





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis