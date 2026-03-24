Eurometal Çelik Günü ve 11. YİSAD Yassı Çelik Konferansı sektör temsilcilerini İstanbul’da buluşturdu

24 Mart Salı günü İstanbul Marriott Hotel Asia’da, SteelOrbis iş birliğiyle düzenlenen Eurometal Çelik Günü & YİSAD Yassı Çelik Konferansı 400’e yakın katılımcıyla başladı. Bu yıl 11’incisi düzenlenen ve son yıllarda Eurometal’in de etkinliğe dahil olmasıyla uluslararası bir kimlik kazanan organizasyonun ana sponsoru Tatmetal olurken, diğer sponsorlar arasında Ağır Haddecilik, Yatırım Finansman, Gökmetal ve Yametaş yer alıyor.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren YİSAD Başkanı Tayfun İşeri, zorlu küresel koşullara rağmen konferansa gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmacıların bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı verimli bir platform oluştuğunu söyledi.

Kküresel gelişmelere de değinen İşeri, son yıllarda çelik sektörünün Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye’deki deprem, Gazze ve Orta Doğu’daki gelişmeler gibi birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Bu süreçte ticaretin maliyetinin arttığını ve korumacılık eğilimlerinin güçlendiğini vurgulayan İşeri, enflasyonla mücadele ve faiz indirimlerine yönelik beklentilerin de ötelenmiş göründüğünü söyledi.

Yassı çelik tarafında talep açısından ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten YİSAD Başkanı, birçok firmanın planladığı yatırımları yavaşlatmaya başladığını ifade etti. Mevcut sorunlara kısa vadede çözüm bulunmasının zor olduğunu dile getiren İşeri, bu tür platformların sektör oyuncularını ortak bir zeminde buluşturması açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.