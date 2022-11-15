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Veysel Yayan: Artan enerji maliyetleri Türkiye çelik sektörünün rekabet gücünü azalttı

Salı, 15 Kasım 2022 15:33:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bloomberg HT’ye konuşan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, enerji fiyatlarına gelen zammın çelik sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsetti.

Yayan Ağustos ayında enerji fiyatlarına yapılan %50’nin üzerindeki zammın çelik sektöründeki bütün dengeleri alt üst ettiğini ifade etti. Tüm maliyetler içinde enerji maliyetlerinin %7-8 oranındaki payının yaklaşık %28-30’a yükseldiğini söyleyen Yayan, Türkiye’de yaklaşık 700$ seviyesindeki maliyetlerin başka ülkelerde yaklaşık 570-580$ aralığında yer aldığını bildirdi.

Veysel Yayan “Biz enerjide bazı sektörlerin kayıplarını gidermek için bazı önlemler alınması gerektiğini anlıyoruz. Diğer sektörlerin maliyetlerini biz kaldırmak durumunda kaldığımız zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Sektörümüz dizlerinin üstüne çökmek durumunda kaldı,” şeklinde konuştu.

Söz konusu zammın ardından artan enerji maliyetlerinin yol açtığı dengesizlikler yüzünden Türkiye çelik sektörünün rekabet gücünün azalmasıyla çelik ihracatında ciddi bir düşüş kaydedildiğini bildiren TÇÜD Genel Sekreteri, ithalatın artış gösterdiğini belirtti. Türkiye’nin AB ve Asya ülkelerine yönelik çelik ihracatının sıkıntıya girdiği bildirildi.

Veysel Yayan üreticilerin vardiyalarını azaltması veya faaliyetlerini tamamen durdurmasıyla Türkiye çelik sektörünün kapasite kullanım oranının %75’ten %60’ın altına gerilediğini ifade etti.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri Görüş 

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