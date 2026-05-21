 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Veysel...

Veysel Yayan: AB’nin yeni kota sistemi Türkiye’nin pazar payını biraz daha daraltacak

Perşembe, 21 Mayıs 2026 15:29:18 (GMT+3)   |   İstanbul

AB’nin yeni ithalat önlemlerine ilişkin Bloomberg HT’ye konuşan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, söz konusu adımın Gümrük Birliği anlayışıyla bağdaşmadığını ifade etti. Yayan, Türkiye’nin uzun süredir kullanmadığı karşı tedbir hakkını artık ciddi şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye çelik sektörünün Avrupa pazarındaki payının son yıllarda kademeli olarak azaltıldığını ifade eden Yayan, Türkiye’nin geçmişte 7-7,5 milyon mt seviyesine ulaşan çelik ihracatının 2018 yılında önemli ölçüde daraltıldığını hatırlattı. Yeni kota sistemiyle birlikte Türkiye’nin Avrupa pazarındaki payının bir kez daha küçültüldüğünü belirten Yayan, AB’nin sunduğu ilave tekliflere rağmen Türkiye’nin %14,2 seviyesindeki ithalat payına dahi ulaşamadığını ifade etti. Yayan, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye önerdiği kota seviyelerinin mevcut kullanım oranlarının bile altında kaldığını vurgulayarak, bunun Gümrük Birliği’nin ruhuna aykırı olduğunu söyledi.

AB’nin çelik ticaretinde giderek daha muhafazakâr bir yaklaşım benimsediğini belirten Yayan, Avrupa tarafının zaman zaman Türkiye’yi “Made in Europe” yaklaşımı içerisinde değerlendireceğini ifade ettiğini ancak mevcut kota sisteminin Türkiye’ye fiili bir avantaj sağlamadığını kaydetti.

Latin Amerika alternatifi gündemde

AB tarafında 1 Temmuz’a kadar kota sisteminde iyileştirme yapılmaması halinde Türkiye çelik sektörünün alternatif pazarlara yönelmesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Yayan, özellikle Latin Amerika pazarının Türk üreticiler açısından önemli bir potansiyel taşıdığını ifade etti.

Türkiye üretimde dünya ortalamasının üzerinde büyüdü

Yayan’ın açıklamasına göre küresel çelik üretimindeki yavaşlamaya rağmen Türkiye’nin üretim performansının dünya ortalamasının üzerinde seyrettiğini belirten Yayan, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de çelik üretiminin %5,5 arttığını söyledi. Dünya genelinde üretim artışının %3,5 seviyesinde kaldığını bildiren Yayan, Türkiye’nin bu tabloda olumlu ayrıştığını ifade etti.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Görüş İth/ihr İstatistikleri Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

TÇÜD: Türkiye çelik üretimiyle Avrupa’da lider, korumacılık ihracatı zorluyor

24 Eki | Çelik Haberler

Türk çelik üreticileri vergi kararından memnun

11 Eki | Çelik Haberler

Kocaeli PS: Talep zayıf, Türkiye’nin rekabet gücüne yönelik endişeler büyüyor

05 Eki | Çelik Haberler

Türk çelik üreticileri Batı Afrika’yla çelik ticaretini artırmayı hedefliyor

01 Ağu | Çelik Haberler

Veysel Yayan: Türkiye'nin ihracatındaki düşüşün müsebbibi korumacı tedbirler

12 Ara | Röportaj

"Çelik üretimindeki düşüşte maaliyetlerdeki artışların nihai ürün fiyatlarına yansıtılamaması etkili"

10 Eki | Röportaj

Mehmet Zeren: Yurtdışından alımları teşvik eden DİR değil yassı çelik ithalatındaki gümrük vergileri

11 Oca | Röportaj

Yusuf Güven: Rusya’nın hurda ihracat vergisini düşürmesi hiçbir şeyi değiştirmez

29 Ağu | Çelik Haberler

Veysel Yayan: Türk çelik sektörü Güney Kore ile rekabet edebilir, ama…

02 Ağu | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 22 Mayıs 2026

22 May | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis