Avrupa Birliği'nin Türkiye'den ithal soğuk saca getirdiği antidamping vergilerinin yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Denetim Kurulu Üyesi Kerem Çakır, söz konusu vergilerin Türkiye çelik sektörüne etkilerini, AB'nin ithalat kotalarını ve sektörün Avrupa pazarındaki ihracat beklentilerini değerlendirdi.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Avrupa Komisyonu Hindistan, Japonya, Tayvan, Türkiye ve Vietnam'dan ithal belirli soğuk haddelenmiş yassı mamullere sırasıyla %9,5, %27,9, %20,7-27, %3-7,8 ve %16 oranında antidamping vergisi getirmişti.

Türkiye'ye uygulanan antidamping vergilerinin soruşturma kapsamındaki diğer ülkelere kıyasla daha düşük olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Çakır, AB'nin ithalat kotaları ve karbon maliyetlerinin ise sektörün ihracat performansı üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa'ya yıllık yaklaşık 7 milyon mt çelik ihraç ettiğini ve bunun 3,8 milyon mt'unu yassı mamullerin oluşturduğu belirtilirken, Avrupa'nın söz konusu ürünlerde talebini tamamen karşılayabilecek yerel üretim kapasitesine sahip olmaması nedeniyle ithalat ihtiyacının devam edeceğini ve bu durumun Türk üreticilere rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edildi.

AB kotaları nedeniyle soğuk sac ihracatında gerileme bekleniyor

AB'nin ithalat kotalarının Türkiyen'nin çelik ihracatı üzerindeki etkilerine değinen Çakır, Türkiye'nin soğuk sac ihracatının 2024-2025 döneminde yaklaşık %19-20 azaldığını, 2026 yılının ise bir önceki yıla kıyasla ilave %40 düşüşle tamamlanmasının beklendiğini belirtti. Bununla birlikte Türk üreticilerin rakip ülkelere göre daha düşük antidamping vergileriyle karşı karşıya olmasının gelecek dönemde ihracat hacimlerinde bir miktar toparlanma sağlayabileceğini ifade ederek, soğuk sac ihracatında daha fazla gerileme beklemediğini dile getirdi.

AB'nin çelik ithalatına yönelik kota uygulamaları, antidamping önlemleri ve sınırda karbon düzenlemesinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Çakır, bu üç unsurun yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa pazarına çelik ihraç eden diğer ülkelerin de ihracatını önemli ölçüde sınırlandırdığını söyledi. Soğuk sac ihracatında toplam daralmanın yaklaşık %50 seviyesine ulaşabileceği öngörülürken, diğer çelik ürünlerinde de %40-50 arasında düşüşler yaşanabileceği ifade edildi.

Düşük karbonlu çelik üretimi rekabet avantajı sağlayabilir

Türkiye çelik sektörünün rekabet gücünü koruması açısından alternatif ihracat pazarlarının geliştirilmesinin önemli olduğunu belirten Çakır, Avrupa ve ABD'nin küresel çelik ticaretindeki büyük payı nedeniyle bu pazarlarda kaybedilen hacimlerin diğer ülkelere yapılan satışlarla telafi edilmesinin kolay olmadığını vurguladı. Bu nedenle alternatif pazarlara yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini ancak Avrupa ve ABD pazarlarının Türkiye çelik sektörü açısından önemini koruduğunu belirtti.

Çakır, Türkiye'nin ağırlıklı olarak elektrik ark ocaklarıyla çelik üretmesi sayesinde bazı rakip ülkelere kıyasla daha düşük karbon emisyonuna sahip olduğunu belirterek, AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında ortaya çıkan maliyetler karşısında bu avantajın değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Önümüzdeki bir ila iki yıllık dönemde Türkiye çelik sektörünün Avrupa pazarındaki konumunu koruması için düşük karbon emisyonlu çelik üretiminin ön plana çıkarılması gerektiği vurgulanırken, AB'nin kota uygulamalarından kaynaklanan ihracat kayıplarının büyük ölçüde halihazırda gerçekleştiğini ve sektörün bundan sonraki süreçte mevcut rekabet avantajlarını daha etkin kullanmaya odaklanması gerektiği belirtildi.