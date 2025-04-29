Vardhman Special Steels 235 milyon $ yatırımla yeni çelik tesisi kuracak

Hint Vardhman Special Steels Limited (VSSL), Punjab’ta yaklaşık 235 milyon $ yatırımla yeni çelik tesisi inşa edeceğini duyurdu. Tesisin kütük üretim kapasitesi 500.000 mt seviyesinde yer alacak.

VSSL, 2028 yılı sonrasında beklenen kapasite sıkıntısını ele almayı, orijinal ekipman üreticilerinin (OEM) kalite standartlarını karşılamayı, yeşil çelik ile döngüsel ekonomi trendlerine uyum sağlamayı ve filmaşin, dövme çelik ve otomotiv dışı ürünler gibi yeni ürün segmentlerine açılmayı hedefliyor.

Şirketin Başkan Yardımcısı ve İdari Yöneticisi Sachit Jain, “Yeni tesisle gelecekteki talebi karşılayabilecek, maliyet verimliliğimizi iyileştirebilecek ve küresel sürdürülebilirlik trendlerine uyum sağlayabileceğiz,” dedi.