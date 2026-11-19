Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), ülkenin batısındaki Gujarat eyaletinde bulunan Hazira tesisindeki entegre otomotiv çeliği kompleksinin inşaatını tamamlayarak önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tamamen devreye alacağını duyurdu.

Şirket, söz konusu otomotiv çeliği kompleksinin Hazira tesisinde gerçekleştirilen 6,42 milyar $ tutarındaki kapasite artırımı yatırımının bir parçası olduğunu ve otomotiv sektöründe kullanılan gelişmiş yüksek mukavemetli kaplamalı çelik ürünlerinin yerel piyasadaki arzını artıracağını belirtti.

AMNS Başkan Yardımcısı Ranjan Dhar, "Hazira'daki otomotiv çeliği kompleksi, Hint otomobil üreticilerine geleneksel olarak ithal ettikleri özel çelik kalitelerinin daha büyük bir bölümünü yerel piyasadan tedarik etme imkânı sunacak," ifadelerini kullandı.

Otomotiv çeliği kompleksine yapılan yatırımın tek başına yaklaşık 963 milyon $ olduğu tahmin ediliyor.

AMNS tarafından yapılan açıklamaya göre ana şirketler ArcelorMittal ve Nippon Steel'den temin edilen teknolojilerin kullanılacağı tesiste, 1.180 MPa'ya kadar çekme dayanımına sahip gelişmiş yüksek mukavemetli çeliklerin yanı sıra galvanizli, galvaniz tavlı ve presle sertleştirilmiş çelik kaliteleri üretilecek.

Söz konusu çelik kalitelerine erişim, otomobil üreticilerine belirli parçalarda daha ince çelik kullanma imkânı sunarak dayanıklılık gerekliliklerini karşılarken, araç ağırlığının azaltılmasına katkı sağlayacak. Bu çelik kaliteleri ayrıca çarpışma sırasında araç içindekileri korumak üzere tasarlanan yapısal parçalarda da kullanılabilecek.

Şirket, yerel tedarikin teslimat sürelerini kısaltabileceğini ve otomobil üreticileri ile parça tedarikçilerine üretim planlamasında daha fazla esneklik sağlayabileceğini belirtti.