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JSW Steel'in konsolide net kârı 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde %225 arttı

Cuma, 23 Ekim 2026 13:37:32 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistanlı Jindal Stainless Limited (JSL) tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %11 artışla 8,98 milyar INR (94,82 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Hindistan merkezli çelik üreticisi JSW Steel Limited tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) konsolide net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %225 artışla 53,59 milyar INR (565,88 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Şirketin söz konusu çeyrekteki toplam geliri ise yıllık bazda %20,7 artışla 544,86 milyar INR (5,75 milyar $) oldu.

JSW Steel'in 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde konsolide ham çelik üretimi yıllık bazda %5 artışla 7,27 milyon mt'a ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesinde kaydedildi. Şirketin konsolide çelik satışları da aynı dönemde %13 artışla 7,46 milyon mt'a yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Şirket, üretimdeki artışı Hindistan'ın güneyindeki Vijayanagar çelik tesisinde kapasite artırımı gerçekleştirilen ve yeniden faaliyete geçirilen 3 No'lu yüksek fırının %90 kapasite kullanım oranına ulaşmasına bağladı.

JSW Steel'in Hindistan'daki tesislerinde ham çelik üretimi yıllık bazda %5 artışla 7,07 milyon mt olurken, söz konusu tesislerin ortalama kapasite kullanım oranı %88 seviyesinde kaydedildi.

Şirketin açıklamasına göre, Hindistan'daki tesislerinden gerçekleştirdiği çelik satışları ise önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %14 artışla 7,27 milyon mt'a ulaştı.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım JSW Steel 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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