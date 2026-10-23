JSW Steel'in konsolide net kârı 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde %225 arttı

Hindistanlı Jindal Stainless Limited (JSL) tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %11 artışla 8,98 milyar INR (94,82 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Hindistan merkezli çelik üreticisi JSW Steel Limited tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) konsolide net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %225 artışla 53,59 milyar INR (565,88 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Şirketin söz konusu çeyrekteki toplam geliri ise yıllık bazda %20,7 artışla 544,86 milyar INR (5,75 milyar $) oldu.

JSW Steel'in 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde konsolide ham çelik üretimi yıllık bazda %5 artışla 7,27 milyon mt'a ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesinde kaydedildi. Şirketin konsolide çelik satışları da aynı dönemde %13 artışla 7,46 milyon mt'a yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Şirket, üretimdeki artışı Hindistan'ın güneyindeki Vijayanagar çelik tesisinde kapasite artırımı gerçekleştirilen ve yeniden faaliyete geçirilen 3 No'lu yüksek fırının %90 kapasite kullanım oranına ulaşmasına bağladı.

JSW Steel'in Hindistan'daki tesislerinde ham çelik üretimi yıllık bazda %5 artışla 7,07 milyon mt olurken, söz konusu tesislerin ortalama kapasite kullanım oranı %88 seviyesinde kaydedildi.

Şirketin açıklamasına göre, Hindistan'daki tesislerinden gerçekleştirdiği çelik satışları ise önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %14 artışla 7,27 milyon mt'a ulaştı.