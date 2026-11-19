Hint Suryadev Alloys and Power Private Limited (SAPPL), ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Gummidipoondi kentinde bulunan üretim tesisinde yıllık 2,4 milyon mt kapasiteli yeni bir pelet tesisi kurulması için Danieli NewFer GmbH ve Danieli Corus India Private Limited ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Şirket, söz konusu pelet projesinin SAPPL'nin üretim zincirinin ilk aşamalarındaki entegrasyonunu güçlendirme ve tam entegre bir çelik üreticisi haline gelme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

SAPPL halihazırda günlük 600 mt kapasiteli demir üretim tesisleri, 40 MW kapasiteli bir enerji santrali ve yıllık 600.000 mt kapasiteli bir çelik tesisi işletiyor.

Şirket, yeni pelet tesisinin demir üretim faaliyetleri için düzenli yüksek kaliteli hammadde tedariki sağlayacağını ifade etti.

Sözleşme kapsamında Danieli Corus India yerel ekipmanların tedarikini üstlenirken, Almanya merkezli Danieli NewFer GmbH kritik teknolojik bileşenleri ve yurt dışından temin edilecek makineleri sağlayacak. Şirketler ayrıca detaylı mühendislik, imalat, montaj ve devreye alma faaliyetlerini kapsayan teknik danışmanlık hizmetleri sunacak.

Şirketin açıklamasına göre projenin 16 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.