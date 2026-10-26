 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Welspun...

Welspun Corp, ABD'de 580 milyon $'lık boru siparişi aldı

Pazartesi, 26 Ekim 2026 11:38:19 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli üretici Welspun Corp tarafından 26 Ekim Pazartesi günü yapılan açıklamada, şirketin ABD'nin Teksas eyaletinin batısında yer alan Permian Havzası'ndaki doğal gaz boru hattı projesi için 580 milyon $ değerinde kaplamalı hat borusu tedarik siparişi aldığı belirtildi.

Söz konusu borular, şirketin ABD'deki iştiraki Welspun Tubular LLC tarafından üretilecek olup teslimatların 2028-29 mali yılında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Welspun Corp, boru hattının dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri tarafından işletilen büyük ölçekli bir veri merkezine doğal gaz sağlayacağını belirtirken, söz konusu veri merkezine ilişkin ayrıntıları paylaşmadı. Veri merkezi işletmecileri, tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla güvenilir doğal gaz tedarikine giderek daha fazla yöneliyor.

Welspun Corp, başta petrol, doğal gaz ve su sevkiyatı sektörlerinde kullanılan büyük çaplı kaynaklı hat boruları üretiyor. Şirket ayrıca su altyapı projelerine yönelik olarak Gujarat eyaletinin Anjar kentinde sıfırdan kurduğu üretim kompleksinde sfero döküm boru ve pik demir üretimi gerçekleştiriyor.

Etiketler: Boru Borular Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör

Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Alleima, Hindistan'daki ileri teknoloji boru kapasitesini artırmak için 23,2 milyon $ yatırım yapacak

26 Ağu | Çelik Haberler

Vibhor Steel Tubes Odisha’da kurduğu yeni tesisini devreye aldı

16 Tem | Çelik Haberler

Jindal SAW Orta Doğu’da çelik boru üretimine 118 milyon $ yatırım yapacak

10 Haz | Çelik Haberler

Venus Pipes & Tubes yeni katma değerli kaynaklı boru tesisini devreye aldı

26 May | Çelik Haberler

Vibhor Steel Tubes yeni boru tesisinde deneme üretimine başladı

04 Mar | Çelik Haberler

Tube Investments of India Limited’in net kârı üçüncü çeyrekte %66 düştü

04 Şub | Çelik Haberler

Welspun Corp ve Aramco Suudi Arabistan’da LSAW boru tesisi kuracak

16 Oca | Çelik Haberler

Hint Welspun Corp, ABD’deki boru tesisine 100 milyon $ yatırım yapacak

21 Kas | Çelik Haberler

Hint MAN Industries’in net kârı birinci çeyrekte %70 arttı

13 Ağu | Çelik Haberler

Hint Maruti Ispat, ERW boru üretimi için 24 milyon $ yatırım yapacak

26 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis