Welspun Corp, ABD'de 580 milyon $'lık boru siparişi aldı

Hindistan merkezli üretici Welspun Corp tarafından 26 Ekim Pazartesi günü yapılan açıklamada, şirketin ABD'nin Teksas eyaletinin batısında yer alan Permian Havzası'ndaki doğal gaz boru hattı projesi için 580 milyon $ değerinde kaplamalı hat borusu tedarik siparişi aldığı belirtildi.
Söz konusu borular, şirketin ABD'deki iştiraki Welspun Tubular LLC tarafından üretilecek olup teslimatların 2028-29 mali yılında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Welspun Corp, boru hattının dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri tarafından işletilen büyük ölçekli bir veri merkezine doğal gaz sağlayacağını belirtirken, söz konusu veri merkezine ilişkin ayrıntıları paylaşmadı. Veri merkezi işletmecileri, tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla güvenilir doğal gaz tedarikine giderek daha fazla yöneliyor.
Welspun Corp, başta petrol, doğal gaz ve su sevkiyatı sektörlerinde kullanılan büyük çaplı kaynaklı hat boruları üretiyor. Şirket ayrıca su altyapı projelerine yönelik olarak Gujarat eyaletinin Anjar kentinde sıfırdan kurduğu üretim kompleksinde sfero döküm boru ve pik demir üretimi gerçekleştiriyor.