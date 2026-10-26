BCCL, 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde yeniden kâra geçti

Hindistan'ın devlete bağlı madencilik şirketi Coal India Limited'in (CIL) iştiraki Bharat Coking Coal Limited (BCCL) tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre şirket 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) 1,24 milyar INR (13,09 milyon $) net kâr elde ederken, önceki mali yılın aynı döneminde 530 milyon INR (5,58 milyon $) net zarar kaydetmişti.

Şirketin söz konusu çeyrekteki toplam geliri ise yıllık bazda %39 artışla 41,43 milyar INR (436,23 milyon $) seviyesinde yer aldı.

BCCL'nin ikinci çeyrekteki üretimi, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %7,6 artışla 7,22 milyon mt olarak kaydedildi.