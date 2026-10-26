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BCCL, 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde yeniden kâra geçti

Pazartesi, 26 Ekim 2026 10:38:36 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın devlete bağlı madencilik şirketi Coal India Limited'in (CIL) iştiraki Bharat Coking Coal Limited (BCCL) tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre şirket 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) 1,24 milyar INR (13,09 milyon $) net kâr elde ederken, önceki mali yılın aynı döneminde 530 milyon INR (5,58 milyon $) net zarar kaydetmişti.

Şirketin söz konusu çeyrekteki toplam geliri ise yıllık bazda %39 artışla 41,43 milyar INR (436,23 milyon $) seviyesinde yer aldı.

BCCL'nin ikinci çeyrekteki üretimi, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %7,6 artışla 7,22 milyon mt olarak kaydedildi.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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