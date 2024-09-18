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Vallourec yeni devralımla Brezilya’da hat borusu kaplama faaliyetlerini genişletecek

Çarşamba, 18 Eylül 2024 14:41:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, açık deniz petrol ve doğal gaz sektörü için ısı yalıtım boru kaplama hizmetleri sunan Thermotite do Brasil Ltda.’yı Kanada merkezli Mattr’dan 17,5 milyon ABD doları karşılığında satın almak üzere bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Thermotite, Vallourec’in Esperito Santo eyaleti, Serra kentinde bulunan mevcut kaplama hizmetleri tesislerine yakın bir konumda. Bu alım, Vallourec’in hat borusu kaplama çözümlerini geliştirecek ve tedarik zincirindeki konumunu güçlendirecek.

Vallourec’in CEO’su Philippe Guillemot, “Söz konusu alım, en zorlu açık deniz projelerine birinci kalite entegre çözümler sunma hedeflerimiz doğrultusunda bir adım. Thermotite’ın mevcut korozyon önleyici kaplama çözümleri portföyümüzü mükemmel bir şekilde tamamlayarak müşterilerimize daha eksiksiz ve özel hat borusu çözümleri sunmamıza olanak tanıyacak. Açık deniz sektörü için önemli bir pazar olan Brezilya’daki varlığımızı güçlendirerek hem iç hem de dış piyasada birinci kalite boru çözümlerine yönelik artan talebi karşılayacağız,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Kaplamalı Boru Borular Yassı Ürünler Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Vallourec 

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