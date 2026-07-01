İkinci çeyrek sonunda AB’nin Türkiye, Güney Kore, Çin ve diğer ülkeler için ayırdığı bazı kotalar tükendi

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan verilere göre AB’nin 1 Nisan-30 Haziran dönemini kapsayan kota döneminin son gününde Hindistan, Türkiye ve “diğer ülkeler” kategorisine ayrılan bazı ürün kotalarının aşıldığı görüldü.

Aşılan kotalara bakıldığında Türkiye, alaşımsız ve alaşımlı sıcak rulo sac için ayrılan 398.355 mt’luk ve kutu profil için ayrılan 84.033 mt’luk kotaları, AB limanlarında bekleyen sırasıyla 1.811 mt ve 98 mt ürün ile aştı. Hindistan, alaşımsız ve alaşımlı sıcak rulo sac için ayrılan 225.305 mt’luk ve paslanmaz çubuk ve hafif profiller için ayrılan 31.765 mt’luk kotaları, gümrükten geçmeyi bekleyen sırasıyla 3.818 mt ve 410 mt ürün ile tüketti. Ayrıca Tayvan, “diğer ülkeler” kategorisi altında metal kaplamalı saclar için ayrılan 118.130 mt’luk kotasını, AB limanlarında bekleyen 3.920 mt ile ürün ile tamamen kullandı.

Tükenen kotalar incelendiğinde ise Güney Kore’ye metal kaplamalı saclar için ayrılan 37.560 mt’luk kotanın tamamen kullanıldığı görüldü. Hindistan, “diğer ülkeler” kategorisi altında teneke ürünleri için ayrılan 7.428 mt’luk kotayı tüketti. Çin, alaşımsız ve diğer alaşımlı ticari profil ve hafif profiller için ayrılan 140.406 mt’luk kotasının tamamını kullanırken, Vietnam da “diğer ülkeler” kategorisi altında alaşımsız ve diğer alaşımlı filmaşin için ayrılan 15.089 mt’luk kotasını tüketti.

Dördüncü kota döneminde tükenen tüm ürün kotaları aşağıdaki tabloda görülebilir: