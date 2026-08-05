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İngiltere'nin AB ve diğer ülkelere ayırdığı bazı çelik ithalat kotaları doldu

Çarşamba, 05 Ağustos 2026 12:30:53 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere hükümetinin verilerine göre 1 Temmuz ve 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemi kapsayan yeni kota döneminde AB ve diğer ülkelere tahsis edilen bazı çelik ithalat kotaları tamamen dolarken, bazı ürün gruplarında kota kullanım oranı %70'in üzerine çıktı.

Tükenen kotalara bakıldığında AB 1.766 mt geniş kaynaklı borular (25A) kotasını bitirirken, “diğer ülkeler” kategorisine ayrılan 1.135 mt alaşımsız ticari profiller ve hafif profiller, 17.093 mt inşaat demiri ve 4.081 mt diğer kaynaklı boru kotaları da tamamen tüketildi.

Öte yandan Türkiye, 4.663 mt alaşımlı ticari profiller ve hafif profiller kotasının %93,2'sini, 3.629 mt diğer kaynaklı boru kotasının ise %81'ini kullandı. AB'ye ayrılan 12.459 mt organik kaplamalı sac kotasının %73'ü ve 11.904 mt alaşımsız ticari profiller ve hafif profiller kotasının %91,3'ü doldu.

“Diğer ülkeler” kategorisine ayrılan kotalara bakıldığında 12.440 mt sıcak rulo sac kotasının %83,4'ü, 1.498 mt organik kaplamalı sac kotasının %70,9'u ve 2.530 mt alaşımsız tel kotasının %80,7'si kullanıldı.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Boru Ticari Profil İnşaat Demiri Kaplamalı Uzun Ürünler Borular Yassı Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

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