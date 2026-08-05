İngiltere'nin AB ve diğer ülkelere ayırdığı bazı çelik ithalat kotaları doldu

İngiltere hükümetinin verilerine göre 1 Temmuz ve 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemi kapsayan yeni kota döneminde AB ve diğer ülkelere tahsis edilen bazı çelik ithalat kotaları tamamen dolarken, bazı ürün gruplarında kota kullanım oranı %70'in üzerine çıktı.

Tükenen kotalara bakıldığında AB 1.766 mt geniş kaynaklı borular (25A) kotasını bitirirken, “diğer ülkeler” kategorisine ayrılan 1.135 mt alaşımsız ticari profiller ve hafif profiller, 17.093 mt inşaat demiri ve 4.081 mt diğer kaynaklı boru kotaları da tamamen tüketildi.

Öte yandan Türkiye, 4.663 mt alaşımlı ticari profiller ve hafif profiller kotasının %93,2'sini, 3.629 mt diğer kaynaklı boru kotasının ise %81'ini kullandı. AB'ye ayrılan 12.459 mt organik kaplamalı sac kotasının %73'ü ve 11.904 mt alaşımsız ticari profiller ve hafif profiller kotasının %91,3'ü doldu.

“Diğer ülkeler” kategorisine ayrılan kotalara bakıldığında 12.440 mt sıcak rulo sac kotasının %83,4'ü, 1.498 mt organik kaplamalı sac kotasının %70,9'u ve 2.530 mt alaşımsız tel kotasının %80,7'si kullanıldı.