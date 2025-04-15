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Vallourec kaynak çözümleri sunan bağlı kuruluşunu satacak

Salı, 15 Nisan 2025 10:50:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, mekanize kaynak çözümleri sunan bağlı kuruluşu Serimax’i 79 milyon €’ya satmak üzere yerel yatırım şirketi Aldebaran ile görüşmelere başladığını açıkladı. Satışın önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu satış, şirketin yüksek kalite dikişsiz boru çözümleri sunan birimine odaklanan New Vallourec planının bir parçası. New Vallourec planının bir parçası olarak, Serimax hızlı bir dönüşüm geçirdi ve artık bağımsız bir şirket olarak kârlı bir şekilde faaliyet gösteriyor. 2024 yılında Serimax yaklaşık 105 milyon € gelir elde etti.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Vallourec 

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