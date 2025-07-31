Vallourec başlıca segmentine odaklanma stratejisiyle Serimax’ı elden çıkardı

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, manuel ve mekanize kaynak çözümleri sunan bağlı kuruluşu Serimax’ın satışını başarıyla tamamladığını açıkladı. 7 milyon € tutarındaki kazanca dayalı ek ödeme dahil olmak üzere toplam 79 milyon € değerindeki anlaşma, Vallourec’in yüksek kaliteli dikişsiz boru çözümlerine odaklanma stratejisini yansıtıyor.

Satış ve finansal performans

2024 yılında yaklaşık 105 milyon € gelir elde eden Serimax, Vallourec’in yeniden yapılanma planı kapsamında hızlı bir dönüşüm geçirerek bağımsız bir şirket haline geldi. Şirketin yeni sahibi olan Fransız yatırım şirketi Aldebaran, Serimax’ın küresel büyüme sürecine destek vermeye devam edecek.

“Yeni Vallourec” stratejisiyle uyum

Bu satış, yatırım sermayesini optimize etmeyi ve ana faaliyet alanı dışındaki iş kollarından çıkmayı hedefleyen “Yeni Vallourec” planının önemli bir adımını oluşturuyor. Serimax’ın elden çıkarılmasıyla Vallourec, dikişsiz çelik boru sektöründe daha yalın ve performans odaklı bir tedarikçi olarak konumunu güçlendiriyor. Açıklamada, “Serimax hızlı bir dönüşüm sürecini tamamladı ve artık kâr eden bir şirket. Bu satış, Vallourec’in kaynaklarını başlıca faaliyetlerine yönlendirmesini sağlayacak,” ifadelerine yer verildi.