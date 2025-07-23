Vallourec Déville-lès-Rouen tesisini satmak için anlaşma imzaladı

Fransız boru üreticisi Vallourec, eski boru tesisi Déville-lès-Rouen’i satmak için Fransa merkezli VINCI Immobilier ile özel bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Yoğun bir rekabetin ardından 2025’in Mart ayında tercih edilen VINCI Immobilier, yerel kalkınma hedefleri ve paydaş beklentileriyle uyumlu bir proje teklifiyle özel görüşmelere başladı.

Tesisin nihai devrinin, gerekli yasal düzenlemelerin ardından 2026 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

VINCI Immobilier’in projesi

VINCI Immobilier’in tesise ilişkin vizyonu kapsamlı ve geleceğe yönelik. Proje, sanayi bölgesini canlı bir iş merkezine dönüştürmeye; yerel sanayi şirketleri ve KOBİ’ler için hazır tesisler sağlamaya; yaklaşık 300 kişilik yeni istihdam yaratmaya; yerel kurumlarla iş birliği içinde bölgesel ekonomik öncelikleri ele almaya odaklanıyor. Bu girişim yalnızca ekonomik değil aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ve sosyal sorumluluk temeline sahip.

Çevrenin korunması projenin merkezinde yer alıyor. Cailly Nehri çevresinde yapılacak doğal restorasyonla tesisin %25’i yeşil alanlara dönüştürülecek; yeniden vahşileştirme çalışmaları yapılarak sahanın ekolojik dönüşümüne katkı sağlanacak; kullanılmayan bir demir yolu hattı, Cailly kentsel yürüyüş yolunun geliştirilmesi için Métropole Rouen Normandie’ye bağışlanacak.