ArcelorMittal Vallourec’ten hisse alımını tamamladı

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMitttal, ilgili rekabet kuruluşlarının onayının ardından Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec’in %28,4 hissesinin yaklaşık 955 milyon € karşılığında alımını tamamladığını açıkladı. Vallourec ABD ve Brezilya’da üretim merkezlerine sahip olduğundan bu hisse devralımıyla ArcelorMittal, boru piyasasındaki konumunu güçlendirebilecek.

ArcelorMittal’in Finans Müdürü Genuino Magalhaes Christino ve ArcelorMittal USA’in Operasyon Direktörü Keith Howell, Vallourec’e direktör olarak atanacak. ArcelorMittal’in CEO’su Aditya Mittal ise Vallourec’in gözlemcisi olarak görev yapacak. ArcelorMittal, şirketin kalan hisseleri için önümüzdeki altı ay içinde teklif sunmayı planlamıyor.

Vallourec yıllık 2,2 milyon mt haddeleme kapasitesine sahip.