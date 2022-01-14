Vallourec Brazil’e ait barajda usulsüzlük olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı

Cuma, 14 Ocak 2022 10:02:58 (GMT+3) | Sao Paulo

Minas Gerais eyaleti yetkilileri, şiddetli yağışlar sonucunda taşan Vallourec Brazil’e ait barajda usulsüzlük olup olmadığını belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.

Eyalet yasama meclisinin ve kolluk kuvvetlerinin, şirketin faaliyet ruhsatı bulunup bulunmadığını araştırdığı öğrenildi. Ayrıca, barajın yer aldığı alanda faaliyet göstermek için gerekli izinleri olmadığı ve demir cevher atıklarını baraja boşaltarak taşmasına sebebiyet verdiği iddia edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen şirket, Minas Gerais eyaleti tarafından 52 milyon $ para cezasına çarptırılmıştı.