Vale karbonsuzlaşma girişimlerine 2,55 milyar $’a varan yatırım yapmayı planlıyor

Reuters’ın haberine göre Brezilyalı madenci Vale, gönüllü emisyon azaltım hedeflerine ulaşmak ve iklim kaynaklı riskleri yönetmek amacıyla karbonsuzlaşma girişimlerine 13 milyar BRL’ye (2,55 milyar $) varan yatırım yapmayı planlıyor. Ancak şirket söz konusu yatırımın ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin bilgi vermedi.

Operasyonel emisyonların azaltılmasına odaklanılıyor

Toplam yatırımın 4 milyar BRL’ye (785,50 milyon $) kadar olan kısmının şirketin operasyonlarının karbonsuzlaştırılmasına ayrılacağı; bu tutarın %24’ünün orta vadede, kalan %76’sının ise uzun vadede kullanılacağı ifade edildi.

Bunun yanı sıra 8 milyar BRL (1,57 milyar $) seviyesindeki tutarın düşük emisyonlu teknolojilere odaklanan endüstriyel komplekslerin geliştirilmesine tahsis edileceği dile getirildi. Bu projeler arasında çelik üretimindeki dönüşümü destekleyen teknolojiler ve briketlenmiş demir cevheri üretiminin yer aldığı vurgulandı. Kalan 1 milyar BRL’nin (196,37 milyon $) ise araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılacağı kaydedildi.

Vale gelecekteki risklere dikkat çekiyor

Vale, 2020-2025 döneminde karbonsuzlaşma girişimlerine toplam 9 milyar BRL yatırım yaptığını bildirdi.

Şirketin Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Grazielle Parenti, karbonsuzlaşma çalışmalarının hem çevresel hem de finansal faydalarının görüldüğünü belirtti. Parenti, büyük ölçekli projeler ve yatırım kararlarının çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) çerçevesinde değerlendirildiğini, bu süreçte potansiyel risk ve fırsatların analiz edildiğini söyledi.

Vale ayrıca karbon fiyatlandırma mekanizmaları nedeniyle bugünkü değer bazında 22 milyar Brezilya BRL’ye (4,32 milyar $) varan karbon maliyetiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu ve bu maliyetlerin en belirgin etkilerinin 2030 sonrasında hissedileceğini ekledi.