Brezilya'da yüksek navlun ve düşük cevher fiyatları nedeniyle faaliyetlerini durduran madenci sayısı beşe çıktı

Brezilyalı J. Mendes grubu, bağlı kuruluşu JMN Mineração'nun Minas Gerais eyaletinde Desterro ve Piracema belediyeleri arasında bulunan demir cevheri madeninde faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Düşük demir cevheri fiyatları ve başta Brezilya-Çin navlunu olmak üzere yüksek lojistik maliyetlerini gerekçe gösteren şirket, Itaminas, CSN Mining, Cabo Verde ve Usiminas Mineração'nın ardından faaliyetlerini durduran beşinci demir cevheri üreticisi oldu.

Çin'e demir cevheri sevkiyatı yapmamasına rağmen JMN, yurt içindeki müşterilerinin yerel fiyatları uluslararası referanslara göre belirlemesi nedeniyle navlun maliyetlerinden etkilendi.

Gemi brokeri Banchero Costa'ya göre Brezilya-Çin demir cevheri sevkiyatlarında referans alınan Tubarão-Qingdao navlunu, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle yükselen gemi yakıtı fiyatları nedeniyle yıllık %41,4 artışla 33,20$/mt seviyesine ulaştı.

JMN'nin tahmini yıllık üretim kapasitesi 2 milyon mt seviyesinde bulunurken, grubun bünyesindeki diğer demir cevheri üreticisi Ferro+ Mineração yılda 7 milyon mt üretim gerçekleştiriyor.