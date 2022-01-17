Vallourec Brazil faaliyetlerine yeniden başlamak için anlaşma yapmak istiyor

Pazartesi, 17 Ocak 2022 10:03:33 (GMT+3) | Sao Paulo

Fransız boru üreticisi Vallourec’in Brezilya’da yer alan bağlı kuruluşu Vallourec Brazil, Pau Branco demir cevheri madenindeki faaliyetlerine yeniden başlamak amacıyla yetkililerle anlaşma yapmak istediğini bildirdi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Minas Gerais eyaleti tarafından para cezasına çarptırılan ve şiddetli yağışların etkisiyle taşan Lisa barajında usulsüzlük olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatılan şirket, topluma ve çevreye verilen hasarların karşılanması amacıyla Brezilya Ulusal Madencilik Kurumu ile görüşmelere başladı.

Eyaleti etkisine altına alan şiddetli yağışların ardından Vale, Companhia Siderurgica Nacional (CSN) ve Usiminas gibi diğer üreticiler de üretimlerine ara vermek zorunda kalmıştı.

8 Ocak tarihinde faaliyetlerini durduran Vallourec Brazil, stoklarında bulunan demir cevherini kullanıyor.

CEO Alexandre Lyra, “Peletleme faaliyetlerine devam edebilmemiz için şirket dışı demir cevheri alımı yapmamız gerekecek,” açıklamasını yaptı.