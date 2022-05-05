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Vallourec Brazil demir cevheri madeninde faaliyetlerine yeniden başladı

Perşembe, 05 Mayıs 2022 10:09:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Fransız boru üreticisi Vallourec’in Brezilya’da yer alan bağlı kuruluşu Vallourec Brazil, Pau Branco demir cevheri madeninde faaliyetlerine kısmen yeniden başladığını duyurdu.

Şirket, Minas Gerais eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle Lisa demir cevheri barajının taşmasının ardından faaliyetlerine 8 Ocak tarihinde ara vermişti.

Ulusal Madencilik Kurumu’nun onayıyla birlikte Vallourec Brazil, demir cevheri madeninde faaliyetlerine kısmen yeniden başladığını ve üretim kapasitesini %70’ten kademeli olarak %100’e çıkaracağını ancak atık deposunu kullanmayacağını söyledi.

Ayrıca şirket, atık deposunun güvenliğinin ilgili kurumların onayına tabi olacağını ve bu sayede normal faaliyetlerine dönüş yapabileceğini ekledi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika madencilik Vallorec 

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