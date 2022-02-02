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Vallourec Brazil baraj taşması nedeniyle kesilen cezayı ödemedi

Çarşamba, 02 Şubat 2022 11:07:03 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Vallourec Brazil’in Lisa demir cevheri barajının taşması nedeniyle Minas Gerais eyaleti tarafından kesilen 288 milyon BRL’lik (54,4 milyon $) cezayı ödemediği öğrenildi.

Şirketin son ödeme tarihinden birkaç saat önce temyiz başvurusunda bulunduğu ve baraj taşmasının çevreye verdiği zararın boyutu bilinmediği halde cezaya çarptırıldığını öne sürdüğü belirtildi.

Bu ayın başında taşan baraj nedeniyle civardaki yollardan biri kullanıma kapatılmıştı. Lisa demir cevheri barajı 2. seviye risk taşıyor. 3. seviye risk barajın her an çökebileceği anlamına geliyor.


Etiketler: Brezilya  Vallorec  madencilik  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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