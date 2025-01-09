Vallourec borçlarını planlanandan önce kapattı

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, planladığı tarihten bir yıl önce borçlarını sıfıra indirdiğini açıkladı. Şirket, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde net borcunu 240 milyon €’dan fazla azalttı.

Vallourec, 2024 yılına yönelik AVFÖK’ünün 800-850 milyon € aralığında yer almasını bekliyor.

Şirketin CEO’su Philippe Guillemot, “2022’nin üçüncü çeyreğinden bu yana net borcumuzu 1,5 milyar €’dan fazla azalttık, borç ve likidite olanaklarımızı yeniden şekillendirdik. Bu büyük bilanço dönüşümü, endüstriyel ayak izimizin optimizasyonu da dahil olmak üzere devam eden operasyonel iyileştirmelerimiz, yüksek katma değerli ürün ve hizmet stratejimizle Vallourec’i krize dayanıklı hale getirme hedefimize ulaştık. 10 yıl aradan sonra ilk temettümüzü 2025 yılında ödeyerek sermayeyi hissedarlarımıza iade etme hedefimizi gerçekleştirmeye hazırız,” dedi.