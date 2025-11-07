 |  Giriş 
Vallourec, TotalEnergies’in Irak’taki gaz projesine boru tedarikini artırıyor

Cuma, 07 Kasım 2025 13:59:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransız boru üreticisi Vallourec, Irak’ta bulunan Gaz Büyüme Entegre Projesinin (GGIP) ana bileşenlerinden biri olan Associated Gas Upsteam Project 2 (AGUP2) kapsamında 48 kuyunun sondajı için Fransa merkezli petrol şirketi TotalEnergies’e birinci kalite boru çözümleri tedarik etmek üzere yeni bir sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Bu sözleşme, korozyon önleyici kaplamalı 30.000 mt'dan fazla muhafaza borusu, boru ve birinci kalite hat borusunu kapsıyor. Vallourec daha önce 30 kuyunun sondajı için TotalEnergies’e yaklaşık 15.000 mt ürün tedarik etmişti.

GGIP, Ratawi petrol sahası ve Irak’ın güneyinde bulunan diğer petrol sahalarından elde edilen gazı elektrik tedarikini güçlendirmek, rutin gaz yakmayı azaltmak ve ülkenin enerji geçişi çabalarını desteklemek için tasarlandı.

Stratejik önemi ve piyasa etkileri

Sözleşme, 

  • Enerji dönüşümü ve yakma azaltma: AGUP2’nin gaz yakalamaya odaklanması, küresel karbonsuzlaşma gereklilikleriyle uyumlu ve enerji altyapısı iyileştirmelerinde boru çözümleri tedarikçileri için fırsatlar sunuyor.
  • Birinci kalite boru büyümesi: Vallourec’in rolü, karmaşık kuyularda ve zorlu ortamlarda yüksek vasıflı boru ve muhafaza borusu talebinin arttığını gösteriyor.

Gelişmekte olan pazar altyapısı: Irak, petrol, gaz ve enerji üretim kapasitesini genişletmeyi hedeflerken, GGIP gibi projeler Avrupalı boru üreticileri için büyüme fırsatları sunuyor.


