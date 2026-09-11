Vallourec ile Aramco yeni OCTG boru tedarik anlaşması imzaladı

Fransa merkezli dikişsiz çelik boru üreticisi Vallourec, Suudi Arabistanlı petrol şirketi Aramco'ya OCTG boru tedariki için yeni bir anlaşma imzaladığını ve böylece iki şirket arasındaki ticari, endüstriyel ve teknolojik iş birliğini daha da güçlendirdiğini açıkladı.

Anlaşma, kısa süre önce Paris'te düzenlenen Fransa-Suudi Arabistan Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı kapsamında imzalandı. Vallourec ve Aramco arasındaki ticari ilişki, şirketlerin OCTG borularına yönelik Vallourec'in ilk nesil VAM bağlantılarının tedariki için anlaşma imzaladığı 1962 yılından bu yana devam ediyor.

Vallourec Suudi Arabistan'daki varlığını genişletmeye devam ediyor

Vallourec, yaklaşık 65 yıldır Suudi Arabistan'daki varlığını kademeli olarak genişletiyor. Şirket 2011 yılında Vallourec Saudi Arabia'yı kurarak Dammam'daki sanayi tesisini faaliyete geçirdi ve böylece borulara yerel olarak ısıl işlem uygulanmasını ve premium VAM bağlantılarının diş açma işlemlerinin gerçekleştirilmesini mümkün hale getirdi. Şirket, 2022 yılında Aramco ile yerel olarak üretilen birinci kalite OCTG borularının tedarikine yönelik uzun vadeli bir anlaşma imzaladı.

Vallourec, araştırma ve geliştirme projeleri ile üretim kabiliyetlerini genişletmeye yönelik girişimler aracılığıyla Suudi Arabistan'daki yatırımlarını sürdürdüğünü belirtti. Bu yatırımlar aynı zamanda konvansiyonel olmayan kaynakların geliştirilmesi de dahil olmak üzere ülkedeki yeni projeler için gerekli ürünlerin yerel üretimini artırmayı hedefliyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Philippe Guillemot, “Bu anlaşma, Vallourec'in 1962 yılından bu yana Aramco ile kurduğu güçlü ilişkinin bir göstergesi. İki lider sanayi grubu arasındaki karşılıklı güveni yansıtıyor ve bağlarımızı daha da güçlendiriyor,” dedi. Guillemot ayrıca şirketin yerel endüstriyel varlığının Vallourec'in mevcut lojistik kısıtlamalara rağmen Aramco'ya daha iyi hizmet vermesini ve Suudi Arabistan'ın tedarik güvenliğini desteklemesini sağladığını belirtti.