Vallourec ile Geostock hidrojen ve CCUS depolama çözümlerinde iş birliğini güçlendiriyor

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, enerji dönüşümünde kritik öneme sahip büyük ölçekli yeraltı depolama altyapılarının geliştirilmesi amacıyla Fransız mühendislik şirketi Geostock ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşmanın, hidrojen depolama ile karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) teknolojilerine odaklandığı bildirildi. Aynı zamanda Vallourec’in yüksek kalite dikişsiz boru çözümleri alanındaki uzmanlığı ile Geostock’un yeraltı enerji depolama ve jeoteknik mühendislik konusundaki deneyimini bir araya getireceği vurgulandı.

Ölçeklenebilir hidrojen depolama çözümleri

Vallourec’in anahtar teslim Delphy çözümünün 100 mt’a varan hidrojeni güvenli şekilde depolamak için tasarlandığı ifade edildi. Buna paralel olarak Geostock’un teknolojisinin ise 500 mt seviyesini aşan çok daha büyük kapasiteler için uygun olduğu ve büyük ölçekli endüstriyel kullanıcılar ile entegre enerji sistemleri için depolama imkânı sağladığı dile getirildi.

Bu teknolojilerin, kullanım durumlarına, coğrafyaya ve enerji sistemi tasarımına bağlı olarak hidrojen depolamanın farklı ölçeklerde nasıl esnek bir şekilde uygulanabileceğini göstereceğinin altı çizildi.

Öte yandan Vallourec ve Geostock, araştırma sonuçlarını, teknik verileri ve tasarım alanındaki uzmanlıklarını paylaşarak hidrojen ve CCUS operasyonlarıyla ilişkili zorlu fiziksel ve kimyasal koşullara dayanabilecek kuyu konfigürasyonlarını ortaklaşa geliştirmeyi amaçladıklarını paylaştı.