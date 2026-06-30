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Vallourec, Azule Energy’nin Angola’daki sondaj projesi için büyük hat borusu sözleşmesi imzaladı

Salı, 30 Haziran 2026 10:33:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, İtalyan doğal gaz ve petrol şirketi Eni ile BP’nin ortak girişimi Azule Energy’den Angola’daki Greater PAJ açık deniz sondaj projesi için büyük bir sözleşme aldığını açıkladı.

Sözleşme kapsamında Vallourec, gelişmiş ağır ısı yalıtım kaplama çözümleri de dahil olmak üzere yaklaşık 210 km boru hattına karşılık gelen 26.000 mt’un üzerinde dikişsiz hat borusu tedarik edecek. Teslimatların 2027’nin Temmuz ayında başlaması ve Aralık 2027’ye kadar devam etmesi planlanıyor.

Angola açıklarında yaklaşık 200 km mesafede, 1.500-2.000 metre su derinliğinde yer alan Greater PAJ projesi, Palas, Astraea, Juno, Dione ve Urano olmak üzere beş açık deniz sahasının geliştirilmesini kapsıyor. Vallourec’in ürünleri üretim hatları, servis hatları, su enjeksiyon hatları ve gaz ihracat hatlarında kullanılacak ve hidrokarbon üretimi ile taşımacılığı için gereken kritik altyapıyı destekleyecek.


Etiketler: Boru Borular Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Vallourec 

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