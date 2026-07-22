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Vallourec Brezilya'daki Atapu 2 sondaj projesine boru tedarik edecek

Çarşamba, 22 Temmuz 2026 10:32:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli dikişsiz boru üreticisi Vallourec, Brezilya'nın Santos Havzası'ndaki Atapu 2 projesi için dikişsiz hat boruları ve ısı yalıtım kaplaması tedarik etmek üzere açık deniz sondaj şirketi Allseas'ten sözleşme aldığını açıkladı.

Sipariş yaklaşık 19.000 mt kaplamasız hat borusuna karşılık gelen toplam 143 km uzunluğundaki rijit yükseltici boruları ve akış hatlarını kapsıyor. Borular Vallourec’in Jeceaba tesisinde üretilecek, ısı yalıtım kaplaması ise şirketin Serra tesisinde uygulanacak.

Unitized Atapu konsorsiyumu adına Brezilyalı enerji şirketi Petrobras tarafından işletilen proje kapsamınd Rio de Janeiro kıyılarından yaklaşık 230 km açıkta ve 2.000-2.350 metre su derinliğinde bulunan Atapu açık deniz sahasının bir bölümü geliştirilecek. Üretim sistemi, rijit yükseltici borular aracılığıyla doğrudan yüzer üretim, depolama ve boşaltma ünitesine bağlanacak 18 kuyudan oluşacak.

Vallourec söz konusu sözleşmenin Brezilya’daki üretim altyapısı ve Thermotite do Brasil’in satın alınmasıyla bünyesine kattığı ısı yalıtım kabiliyetleri sayesinde teknik açıdan zorlu açık deniz projelerine entegre boru ve kaplama çözümleri sunma kapasitesini kanıtladığını belirtti.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Boru Borular Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Vallourec 

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