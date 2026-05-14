Vallourec’in satış gelirleri 2026’nın ilk çeyreğinde düşerken, AVFÖK marjı arttı

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin gelirleri söz konusu dönemde yıllık %7 düşüşle 975 milyon $ seviyesinde yer alırken, AVFÖK değeri yıllık bazda yatay seyrederek 220 milyon $ oldu. Şirketin FAVÖK marjı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki %20,7 seviyesinden %22,6 seviyesine yükseldi.

Söz konusu çeyrekte Vallourec’in boru satışları yıllık %13 düşüşle 272.000 mt olurken, demir cevheri satış tonajı %15 düşüşle 1,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin faaliyet kârı yıllık bazda 154 milyon $ seviyesinden 156 milyon $ seviyesine yükselirken, grup payına düşen net kâr 89 milyon $ seviyesinden 87 milyon $ seviyesine geriledi.

Vallourec’in boru segmenti gelirleri ilk çeyrekte yıllık %7 düşüşle 897 milyon $ oldu. Segmentte satış hacmindeki %13’lük düşüş, tüm bölgelerde iyileşen fiyat/ürün portföyünün desteğiyle ortalama satış fiyatındaki %8’lik artışla kısmen dengelendi. Boru segmenti AVFÖK değeri yıllık %14 artışla 196 milyon $ olurken, ton başına AVFÖK değeri yıllık %31 artışla 724$/mt seviyesine yükseldi.

Şirketin maden ve orman segmentinde demir cevheri satış hacmi, Minas Gerais bölgesinde çeyrek boyunca etkili olan rekor yağışların etkisiyle yıllık %15 düşüşle 1,3 milyon mt oldu. Segment gelirleri yıllık %1 artışla 95 milyon$ seviyesinde yer alırken, AVFÖK değeri düşük tonajları ve olumsuz kur etkileri nedeniyle yıllık %32 düşüşle 38 milyon$ seviyesine geriledi.

Şirket, ikinci çeyrekte grup AVFÖK değerinin 175-205 milyon $ aralığında gerçekleşmesini bekliyor. Vallourec’e göre boru segmentinde hacimler ve ton başına AVFÖK değerinin Orta Doğu’daki aksaklıkların ilk çeyreğe kıyasla daha uzun sürmesi nedeniyle çeyreklik bazda düşeceği tahmin ediliyor. Şirket, 2026 yılının tamamında Kuzey Amerika boru segmentinde güçlü satış hacimlerinin sürmesini, ABD’de arz-talep koşullarındaki iyileşmeyle piyasa fiyatlarının artmasını ve uluslararası pazarlarda ikinci yarıda hacimlerin toparlanmasına zemin hazırlanmasını öngörüyor.