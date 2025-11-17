 |  Giriş 
Vallourec’in Ocak-Eylül satış geliri boru segmentindeki düşüş nedeniyle geriledi

Pazartesi, 17 Kasım 2025 14:22:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransız boru üreticisi Vallourec bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Vallourec’in satış geliri yıllık %1,9 artışla 911 milyon € olurken, AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 168 milyon €’ya kıyasla 210 milyon € seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında ise şirketin satış geliri boru segmentinde ortalama satış fiyatlarının ve tonajların gerilemesine bağlı olarak yıllık %6,8 düşüşle 2,77 milyar € olurken, AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 618 milyon €’ya kıyasla 604 milyon € seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte şirketin satış hacmi %3,8 artışla 303.000 mt’a çıktı. Yılık ilk dokuz ayında ise %2,8 düşüşle 909.000 mt boru satıldı.

Şirket yılın tamamında AVFÖK’ünün 799-829 milyon € aralığında yer almasını bekliyor.


