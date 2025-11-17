Vallourec’in Ocak-Eylül satış geliri boru segmentindeki düşüş nedeniyle geriledi

Fransız boru üreticisi Vallourec bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Vallourec’in satış geliri yıllık %1,9 artışla 911 milyon € olurken, AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 168 milyon €’ya kıyasla 210 milyon € seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında ise şirketin satış geliri boru segmentinde ortalama satış fiyatlarının ve tonajların gerilemesine bağlı olarak yıllık %6,8 düşüşle 2,77 milyar € olurken, AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 618 milyon €’ya kıyasla 604 milyon € seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte şirketin satış hacmi %3,8 artışla 303.000 mt’a çıktı. Yılık ilk dokuz ayında ise %2,8 düşüşle 909.000 mt boru satıldı.

Şirket yılın tamamında AVFÖK’ünün 799-829 milyon € aralığında yer almasını bekliyor.