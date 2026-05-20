Vallourec, ExxonMobil Guyana’dan yeni hat borusu siparişleri aldı

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec şirketler arasında 2021 yılında imzalanan uzun vadeli anlaşma kapsamında ExxonMobil Guyana Limited’den iki ilave hat borusu siparişi aldığını açıkladı. Vallourec’e göre yeni siparişler kapsamında ExxonMobil Guyana Limited’in Guyana açıklarındaki Hammerhead ve Longtail açık deniz sondaj projeleri için kaplamalı hat borusu tedarik edilecek.

Siparişler yaklaşık 40.000 mt’a karşılık gelen 145 km’nin üzerinde hat borusunu içeriyor. Bu toplamın 22.000 mt’a eş değer olan 90 km’lik kısmı ExxonMobil’in GDLX™ deniz altı izolasyon teknolojisine sahip Proxxima™ kaplama sistemleri ile izole edilecek. Bununla birlikte anlaşma korozyon önleyici kaplamaların uygulanmasını ve korozyona dayanıklı malzeme ile kaplanmış boruların tedarikini de kapsıyor. Şirket, Proxxima™ teknolojisinin kullanımını desteklemek amacıyla Brezilya’nın Espírito Santo eyaletinde bulunan Vallourec Coating Solutions tesisinde iyileştirme yatırımı yapacağını da belirtti.

Vallourec Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Philippe Guillemot, yeni siparişlerin şirketin ExxonMobil Guyana Limited’in kilit tedarikçisi olarak stratejik konumunu daha da güçlendirdiğini söyledi. Guillemot ayrıca Proxxima™ kaplama sistemlerine yönelik yatırımıyla birlikte söz konusu sözleşmelerin şirketin özellikle gelişmiş ısı izolasyonu alanında yüksek katma değerli çözümler sunma kabiliyetini artırdığını ifade etti.