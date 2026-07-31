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Vallourec'in boru segmenti geliri güçlü fiyatlara rağmen 2026'nın ikinci çeyreğinde %7 geriledi

Cuma, 31 Temmuz 2026 11:06:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli dikişsiz boru üreticisi Vallourec, boru segmenti gelirinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık %7 düşüşle 811 milyon $ seviyesine gerilediğini açıkladı. Boru satış hacmi %17 azalarak 244.000 mt olurken, ortalama satış fiyatlarının %12 artışla 3.327$/mt seviyesine yükselmesi tonajlardaki düşüşü kısmen dengeledi.

İyileşen fiyatlar, elverişli ürün karması ve maliyet düzenlemelerinin desteğiyle segmentin AVFÖK değeri %9 artarak 176 milyon $ seviyesine, ton başına AVFÖK değeri ise %31 yükselişle 722$ seviyesine çıktı. Vallourec'in toplam geliri %10 düşüşle 886 milyon $, AVFÖK değeri de %9 azalarak 190 milyon $ oldu.

Vallourec CEO'su Philippe Guillemot, uluslararası satış hacimlerindeki düşüşe rağmen boru segmentinin ton başına kârlılığının 700$ seviyesinin üzerinde kaldığını belirtirken, artan ihale faaliyetlerinin yeni kara ve açık deniz projelerine yönelik sözleşmelere dönüşmeye başladığını aktardı. Guillemot bu kapsamda Brezilya'da Petrobras'ın Atapu-2, Angola'da Azule Energy'nin PAJ ve Guyana'da ExxonMobil'in Hammerhead ile Longtail projeleri için alınan siparişlere dikkat çekti.

Guillemot'ya göre artan sondaj faaliyetleri, sınırlı ithalat ve iyileşen petrol ve doğalgaz borusu fiyatları ABD'de kapasite kullanımını destekliyor. Öte yandan Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması teslimatlarda gecikmelere yol açmasına rağmen Orta Doğulu müşteriler yerel tedarik zincirlerine giderek daha fazla yöneliyor. Vallourec, yılın ikinci yarısında boru satış hacimlerinin ve Kuzey Amerika'daki fiyatların artmasını beklerken, daha az elverişli ürün karması ile Orta Doğu kaynaklı ek maliyetlerin ton başına AVFÖK değerini düşüreceğini öngörüyor.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Boru Borular Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Vallourec 

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Sanayi Boruları
Dış Çap:  13 - 373 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 10 mm
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Dış Çap:  21 - 219 mm
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