Vallourec Kuzey Amerika’dan güçlü talep ve dış pazarlarda zayıf ilk yarı ile 2026 için karışık görünüm bekliyor

Fransız boru üreticisi Vallourec 2025’in dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte Vallourec ’in satış geliri yıllık %2,1 düşüşle 1,04 milyar € olurken, AVFÖK’ü 2024 yılının aynı dönemine kıyasla 214 milyon € seviyesinde yatay seyretti. Yılın tamamında ise şirketin satış geliri yıllık %5,6 düşüşle 3,81 milyar € olurken, AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 832 milyon €’ya kıyasla 819 milyon € seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde şirketin boru satış hacmi %7,4 düşüşle 335.000 mt olurken, yılın tamamında şirketin boru satış hacmi yıllık %4,1 düşüşle 1,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Vallourec, 2026 yılının tamamına ilişkin sonuçlarının ana iş segmentlerindeki çeşitli piyasa ve operasyonel dinamiklerden etkilenmesinin beklendiğini belirtti. Kuzey Amerika Boru segmentinde şirket, 2025 yılında elde edilen pazar payı kazanımlarının desteğiyle satış hacimlerinin güçlü kalmasını bekliyor. Aynı zamanda Vallourec, ABD pazar fiyatlarında kısa vadede hafif bir düşüş öngörürken, sektörde arz-talep dengesinin iyileşmesinin yılın ilerleyen dönemlerinde fiyatlarda toparlanmaya yol açabileceğini ifade etti.

Uluslararası Boru segmentinde ise Vallourec 2025’in ikinci yarısında kaydedilen daha yavaş sipariş alımları nedeniyle 2026’nın ilk yarısında satış hacimlerinin daha düşük olmasının muhtemel olduğunu belirtti. Bununla birlikte şirket Orta Doğu’daki kilit pazarlarda faaliyetlerin toparlanmasını beklerken, bunun yılın ikinci yarısında daha yüksek hacimleri destekleyeceğini öngörüyor. Bu segmentte piyasa fiyatlarının 2025’in ikinci yarısına kıyasla genel olarak sabit kalmasının beklendiği, ancak bazı müşteri sözleşmelerinin sınırlı fiyat artışlarına yol açabileceği ifade edildi.