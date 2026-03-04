 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vallourec...

Vallourec Kuzey Amerika’dan güçlü talep ve dış pazarlarda zayıf ilk yarı ile 2026 için karışık görünüm bekliyor

Çarşamba, 04 Mart 2026 12:37:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransız boru üreticisi Vallourec 2025’in dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte Vallourec’in satış geliri yıllık %2,1 düşüşle 1,04 milyar € olurken, AVFÖK’ü 2024 yılının aynı dönemine kıyasla 214 milyon € seviyesinde yatay seyretti. Yılın tamamında ise şirketin satış geliri yıllık %5,6 düşüşle 3,81 milyar € olurken, AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 832 milyon €’ya kıyasla 819 milyon € seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde şirketin boru satış hacmi %7,4 düşüşle 335.000 mt olurken, yılın tamamında şirketin boru satış hacmi yıllık %4,1 düşüşle 1,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Vallourec, 2026 yılının tamamına ilişkin sonuçlarının ana iş segmentlerindeki çeşitli piyasa ve operasyonel dinamiklerden etkilenmesinin beklendiğini belirtti. Kuzey Amerika Boru segmentinde şirket, 2025 yılında elde edilen pazar payı kazanımlarının desteğiyle satış hacimlerinin güçlü kalmasını bekliyor. Aynı zamanda Vallourec, ABD pazar fiyatlarında kısa vadede hafif bir düşüş öngörürken, sektörde arz-talep dengesinin iyileşmesinin yılın ilerleyen dönemlerinde fiyatlarda toparlanmaya yol açabileceğini ifade etti.

Uluslararası Boru segmentinde ise Vallourec 2025’in ikinci yarısında kaydedilen daha yavaş sipariş alımları nedeniyle 2026’nın ilk yarısında satış hacimlerinin daha düşük olmasının muhtemel olduğunu belirtti. Bununla birlikte şirket Orta Doğu’daki kilit pazarlarda faaliyetlerin toparlanmasını beklerken, bunun yılın ikinci yarısında daha yüksek hacimleri destekleyeceğini öngörüyor. Bu segmentte piyasa fiyatlarının 2025’in ikinci yarısına kıyasla genel olarak sabit kalmasının beklendiği, ancak bazı müşteri sözleşmelerinin sınırlı fiyat artışlarına yol açabileceği ifade edildi.


Etiketler: Boru Borular Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Vallourec 

Benzer Haber ve Analizler

Vallourec’in Ocak-Eylül satış geliri boru segmentindeki düşüş nedeniyle geriledi

17 Kas | Çelik Haberler

Vallourec’in net kârı ve satış geliri yılın ikinci çeyreğinde düştü, 2025'in ikinci yarısından beklentiler toparlanma ...

25 Tem | Çelik Haberler

Vallourec’in satış geliri artsa da net kârı aşağı yönlü

15 May | Çelik Haberler

Vallourec’in satış hacmi 2024’te düşüş kaydetti

27 Şub | Çelik Haberler

Vallourec’in satış geliri ve AVFÖK’ü Ocak-Eylül döneminde düştü

18 Kas | Çelik Haberler

Vallourec AVFÖK’ünün üçüncü çeyrekte düşmesini bekliyor

29 Tem | Çelik Haberler

Vallourec’in satış geliri ve AVFÖK’ü 2023’te arttı

04 Mar | Çelik Haberler

Vallourec’in satış geliri üçüncü çeyrekte düştü, 2023’e ilişkin AVFÖK beklentisi yükseldi

17 Kas | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru teklifleri yükseldi, Orta Doğu'daki kriz iç piyasayı baskılayabilir

04 Mar | Boru

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2025’in Aralık ayında %14,6 düşüş kaydetti

04 Mar | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  13 - 219,1 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 8 mm
ERGEN ZIRAAT MAK. SAN. TIC. LTD.STI.
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  10,2 - 660 mm
Et Kalınlığı:  1,6 - 14,2 mm
ERGEN ZIRAAT MAK. SAN. TIC. LTD.STI.
Teklifi Gör
ERW Boyuna Kaynaklı Siyah Boru
Dış Çap:  21,3 - 273 mm
Et Kalınlığı:  2,65 - 5 mm
ERGEN ZIRAAT MAK. SAN. TIC. LTD.STI.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis