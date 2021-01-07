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Vale’ye ait Ponta da Maderia limanı 191 milyon mt demir cevheri sevkiyatı yaptı

Perşembe, 07 Ocak 2021 10:52:09 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Basında çıkan haberlere göre, Brezilya’nın Maranhao eyaletinde bulunan Vale’ye ait Ponta da Maderia limanı 2020 yılında 191,2 milyon mt demir cevheri, mangan ve pelet sevkiyatı yaptı.

Vale ne kadar demir cevheri sevkiyatı yapıldığını açıklamazken medyada çıkan haberlerde de bu bilgi yer almadı. Ancak, Vale’nin Maderia limanından yaptığı sevkiyatların çoğunun demir cevheriyle ilgili olduğu biliniyor.

Brezilya hükümetinin açıkladığı verilere göre, Vale tarafından işletilen Ponta da Maderia limanı 2019 yılı boyunca 190,1 milyon mt madencilik ürünleri sevk etmişti.


Etiketler: hammaddeler  Brezilya  demir cevheri  Güney Amerika  Vale  madencilik  |  benzer haberler »


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