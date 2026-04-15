Vale atık malzeme kullanarak demir cevheri üretimini artırmayı planlıyor

Brezilyalı madenci Vale atık malzemelerden demir cevheri elde edilmesine yönelik yeni bir tesis inşa edeceğini açıkladı. Söz konusu girişim şirketin demir cevheri üretiminin yaklaşık %10’unu döngüsel kaynaklardan sağlama hedefini destekliyor.

Minas Gerais'teki Gongo Soco madeninde kurulacak yeni tesisin yıllık 2 milyon mt üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor. Tesis, 2016 yılından bu yana madencilik faaliyetlerinin durdurulduğu sahadaki atık ve örtü tabakasının yeniden işlenmesine odaklanacak.

Söz konusu yatırım Vale’nin 2025 yılında dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi konumunu yeniden kazanmasının ardından üretimine katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra 2. acil durum seviyesinde bulunan Sul Superior barajının devre dışı bırakılma sürecinin hızlandırılmasına da yardımcı olacak.

Şirkete göre Barão de Cocais bölgesinde yer alan yapının hacmi yaklaşık 4,1 milyon metreküp olarak tahmin ediliyor. Yeni tesis ayrıca sahadaki mevcut iki örtü tabakası yığınından sağlanacak malzemelerle beslenecek.

Tesisin inşasının 19 ay sürmesi ve faaliyetlerin 2027 yılında başlaması öngörülüyor.