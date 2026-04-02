Vale, Itabira demir cevheri madeninin kullanım süresini uzattı

Brezilyalı madenci Vale, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu raporda, Itabira demir cevheri kompleksinin ömrünü 12 yıl uzatarak 2053 yılına kadar çıkardığını açıkladı.

Minas Gerais eyaletinde bulunan Itabira kompleksi şirketin işletmeye alınan ilk madeni olma özelliğini taşıyor.

Vale’ye göre teknolojik gelişmeler sayesinde Itabira’nın mineral rezervleri ortalama %45,6 tenörlü 759,7 milyon mt seviyesinden, ortalama %45,8 tenörlü 1,15 milyar mt seviyesine yükseldi.

Şirket yeni toplam rezervin 738,5 milyon mt’luk kısmının %46,6 tenörlü teyit edilmiş rezervlerden, 412,8 milyon mt’luk kısmının ise %44,4 tenörlü muhtemel rezervlerden oluştuğunu belirtti.

Vale, yıllık bazda %52’lik artışı “jeolojik araştırmalarda, mineral işleme çalışmalarında kaydedilen önemli ilerlemeler ve mineral kaynakların daha etkin kullanımını sağlayan teknolojilerin benimsenmesi” ile ilişkilendirerek, daha önce atık olarak sınıflandırılan malzemelerin ekonomiye kazandırılabildiğini ifade etti.

2025 yılında Itabira kompleksi 25,2 milyon mt demir cevheri üretimi gerçekleştirirken, bu miktarın 1,5 milyon mt’luk kısmının atıklardan elde edildiği bildirildi.