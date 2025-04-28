Vale’nin net kârı 2025’in ilk çeyreğinde azaldı

Brezilyalı madenci Vale, 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık %17 düşüşle 1,39 milyar $ net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satış geliri yıllık %4 düşüşle 8,12 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, üretim maliyeti %2 artışla 5,45 milyar $, brüt kârı %14 düşüşle 2,67 milyar $ ve AVFÖK değeri %8 düşüşle 3,21 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.

Bahsi geçen çeyrekte şirketin toz cevher satışları toplam AVFÖK değerinin %72,6’sını oluştururken, pelet satışları %16,7’sini ve diğer mineral satışları %0,6’sını meydana getirdi.

Vale’nin demir cevheri satışları 56,76 milyon mt, pelet satışları 7,49 milyon mt ve ham cevher satışları 1,89 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Şirket 2025 yılı için 325-335 milyon mt’luk üretim beklentisiyle aynı doğrultuda ilerliyor.