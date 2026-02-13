 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vale’nin...

Vale’nin net kârı 2025 yılında %67 azaldı

Cuma, 13 Şubat 2026 11:22:17 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı madenci Vale, 2025 yılının tamamında yıllık %67 düşüşle 1,98 milyar $ net kâr kaydettiğini açıkladı.

Şirketin net satış gelirleri %1 artışla 38,403 milyar $ seviyesine yükselirken, üretim maliyetleri %3 artarak 24,947 milyar $ oldu. Brüt kâr %2 düşüşle 13,456 milyar $ seviyesine gerilerken, faaliyet kârı %45 oranında keskin bir düşüş kaydederek 5,897 milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüşün temel nedeni, 2024 yılında bu kalemlerden elde edilen 301 milyon $ tutarındaki kazanca kıyasla, toplam 4,599 milyar $ tutarındaki değer düşüşü oldu.

2025 yılı boyunca Vale’nin toz cevher birimi şirketin FAVÖK’ünün %75’ini oluştururken, pelet %13’lük, diğer madenler ise %1’lik paya sahip oldu.

2025 yılında toz cevher 273,027 milyon mt seviyesine ulaşırken, pelet satışları 32,801 milyon mt ve ham cevher satışları 8,530 milyon mt olarak kaydedildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar Vale 

Benzer Haber ve Analizler

Vale 2025’in üçüncü çeyreğinde net kârını artırdı

03 Kas | Çelik Haberler

Vale’nin net kârı 2025’in ikinci çeyreğinde düşmeye devam etti

04 Ağu | Çelik Haberler

Vale’nin net kârı 2025’in ilk çeyreğinde azaldı

28 Nis | Çelik Haberler

Vale'nin net kârı 2024 yılında azaldı

21 Şub | Çelik Haberler

Vale’nin net kârı üçüncü çeyrekte geriledi

28 Eki | Çelik Haberler

Vale’nin net kârı ikinci çeyrekte sertçe yükseldi

29 Tem | Çelik Haberler

Vale’nin net kârı 2024’ün ilk çeyreğinde geriledi

26 Nis | Çelik Haberler

Vale’nin net kârı 2023 yılında geriledi

26 Şub | Çelik Haberler

Vale’nin net kârı üçüncü çeyrekte sertçe yükseldi

30 Eki | Çelik Haberler

Vale’nin net kârında ciddi bir artış bekleniyor

20 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis