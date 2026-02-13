Vale’nin net kârı 2025 yılında %67 azaldı

Brezilyalı madenci Vale, 2025 yılının tamamında yıllık %67 düşüşle 1,98 milyar $ net kâr kaydettiğini açıkladı.

Şirketin net satış gelirleri %1 artışla 38,403 milyar $ seviyesine yükselirken, üretim maliyetleri %3 artarak 24,947 milyar $ oldu. Brüt kâr %2 düşüşle 13,456 milyar $ seviyesine gerilerken, faaliyet kârı %45 oranında keskin bir düşüş kaydederek 5,897 milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüşün temel nedeni, 2024 yılında bu kalemlerden elde edilen 301 milyon $ tutarındaki kazanca kıyasla, toplam 4,599 milyar $ tutarındaki değer düşüşü oldu.

2025 yılı boyunca Vale’nin toz cevher birimi şirketin FAVÖK’ünün %75’ini oluştururken, pelet %13’lük, diğer madenler ise %1’lik paya sahip oldu.

2025 yılında toz cevher 273,027 milyon mt seviyesine ulaşırken, pelet satışları 32,801 milyon mt ve ham cevher satışları 8,530 milyon mt olarak kaydedildi.