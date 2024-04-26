Vale’nin net kârı 2024’ün ilk çeyreğinde geriledi

Cuma, 26 Nisan 2024 10:09:01 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci Vale, 2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık %12,9 düşüşle 8,29 milyar BRL (1,6 milyar $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satış geliri yıllık %4,4 düşüşle 41,9 milyar $ seviyesinde kaydedilirken AVFÖK değeri %11,8 düşüşle 17 milyar BRL seviyesinde kaydedildi.

Olumsuz mali sonuçlar demir cevheri, nikel ve bakır satışlarının düşmesine ve döviz kuru değişimlerinin olumsuz etkisine bağlantı. Şirketin toz cevher satışları %14,6 artışla 52,55 milyon mt olurken pelet satışları %13,4 artışla 9,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Toz cevher üretim maliyeti yıllık %1 düşüşle 23,5$/mt oldu.