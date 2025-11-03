Vale 2025’in üçüncü çeyreğinde net kârını artırdı

Brezilyalı madenci Vale, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık %13 artışla 2,69 milyar $ net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satış geliri yıllık %9 artışla 10,432 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, üretim maliyeti %6 artışla 6,63 milyar $, brüt kârı %16 artışla 3,79 milyar $ ve AVFÖK değeri %17 artışla 3,39 milyar $ seviyelerinde yer aldı.

Bahsi geçen çeyrekte şirketin toz cevher satışları toplam AVFÖK değerinin %78’ini oluştururken, pelet satışları %12’sini ve diğer mineral satışları %1’ini meydana getirdi.

Vale’nin demir cevheri satışları 75,02 milyon mt, pelet satışları 8,77 milyon mt ve ham cevher satışları 2,21 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Şirket 2025 yılının tamamı için 325-335 milyon mt’luk üretim beklentisini koruyor.