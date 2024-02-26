Vale’nin net kârı 2023 yılında geriledi

Pazartesi, 26 Şubat 2024 09:33:44 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci Vale, 2022 yılında kaydedilen 18,87 milyar $ net kâra kıyasla 2023 yılında 8,1 milyar $ net kâr kazandığını açıkladı.

Şirketin net satışları yıllık %4,7 düşüşle 41,78 milyar $ seviyesinde kaydedilirken brüt kârı %10,7 düşüşle 17,69 milyar $, faaliyet kârı ise %17,5 düşüşle 14,21 milyar $ oldu.

Şirket, mali sonuçlardaki düşüşün çoğunlukla ortalama satış fiyatlarının gevşemesinden ve kur etkilerinden kaynaklandığını belirtti.

Şirketin toz demir cevher üretim maliyeti 22,3$/mt’a çıkarken 2023 yılı için tahmin edilen 22,5$/mt’un altında kaldı.

Toz demir cevher üretimi ise %4,3 artışla 321,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin pelet üretimi %13,5 artışla 36,5 milyon mt oldu.

2023 yılında ortalama toz cevher fiyatları 2022’ye kıyasla yatay seyrederek 108,1$/mt seviyesinde kaydedilirken pelet fiyatları %14,2 düşerek 161,9$/mt seviyesine geriledi.