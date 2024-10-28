Vale’nin net kârı üçüncü çeyrekte geriledi

Brezilyalı maden şirketi Vale, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 2,86 milyar $ seviyesine kıyasla 2,39 milyar $ net kâr kaydettiğini açıkladı.

Şirketin net satış geliri %10 düşüşle 9,55 milyar $ seviyesine çıkarken brüt kârı %24 düşüşle 3,27 milyar $ oldu. Faaliyet kârı ve vergi öncesi geliri ise sırasıyla %12 artış ve %9 düşüşle 3,67 milyar $ ve 2,73 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.

Önceki çeyrek ile kıyaslandığında şirketin net kârı %5 düşüş, brüt kârı %8 artış, faaliyet kârı %5 düşüş ve net kârı %14 düşüş kaydetti.

Üçüncü çeyrekte Vale’nin toz cevher satışları AVFÖK değerinin %76’sını oluştururken pelet ve diğer mineral satışlarının payı sırasıyla %21,1 ve %2,6 oldu.