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Vale'nin net kârı 2024 yılında azaldı

Cuma, 21 Şubat 2025 11:04:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı madenci Vale, 2023 yılında kaydedilen 40,55 milyar BRL net kâra kıyasla 2024 yılında 30,43 milyar $ (5,34 milyar $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları yıllık %1 düşüşle 206 milyar BRL seviyesinde kaydedilirken, brüt kârı %15,2 düşüşle 74,69 milyar $, faaliyet kârı %19,3 düşüşle 57,03 milyar $, vergi öncesi kârı ise %38,4 düşüşle 34,22 milyar BRL oldu.

Şirketin toz cevher faaliyetleri AVFÖK değerinin %77’sini oluştururken, pelet faaliyetleri %21’ini, diğer mineral maliyetleri %2’sini meydana getirdi.

2024 yılında 328 milyon mt demir cevheri üretmiş olan Vale, 2025’te 325-335 milyon mt aralığında demir cevheri üretimi öngörüyor.

1$ = 5,70 BRL


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar Vale 

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