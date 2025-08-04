Vale’nin net kârı 2025’in ikinci çeyreğinde düşmeye devam etti

Brezilyalı madenci Vale, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık %23 düşüşle 2,13 milyar $ net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satış geliri yıllık %11 düşüşle 8,8 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, üretim maliyeti %4 düşüşle 6,08 milyar $, brüt kârı %24 düşüşle 2,72 milyar $ ve AVFÖK değeri %15 düşüşle 3,39 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.

Bahsi geçen çeyrekte şirketin toz cevher satışları toplam AVFÖK değerinin %70’ini oluştururken, pelet satışları %14’ünü ve diğer mineral satışları %3’ünü meydana getirdi.

Vale’nin demir cevheri satışları 67,68 milyon mt, pelet satışları 7,48 milyon mt ve ham cevher satışları 2,98 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Şirket 2025 yılı için 325-335 milyon mt’luk üretim beklentisiyle aynı doğrultuda ilerliyor.