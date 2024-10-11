Vale’nin yeni CEO’su demir cevheri üretimini artırmak istiyor

Brezilyalı madenci Vale’nin yeni CEO’su Gustavo Pimenta, bu hafta gerçekleştirdiği bir toplantıda şirketin demir cevheri üretimini artırmayı planladığını açıkladı.

Pimenta, üretim artışı için belirli bir takvim paylaşmasa da şirketin şu anda yıllık 323 ila 330 milyon mt olan üretim hedefini yıllık 340 ila 360 milyon mt’a çıkarmak istiyor.

Yeni CEO’ya göre an itibarıyla yatırım planlarında değişikliğe neden olacak herhangi bir gelişme olmadığı için şirketin yüksek kaliteli üretime yoğunlaşması ve üretkenliğini artırması gerekiyor.

Vale, Mariana ve Brumadinho barajlarının çökmesi nedeniyle dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi olma özelliğini yitirmişti. Minas Gerais eyaletindeki bu barajların çökmesi yalnızca üretimi düşürmekle kalmadı, aynı zamanda çevresel ve güvenlik endişeleri yarattı.