 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vale’nin...

Vale’nin yeni CEO’su demir cevheri üretimini artırmak istiyor

Cuma, 11 Ekim 2024 10:26:41 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci Vale’nin yeni CEO’su Gustavo Pimenta, bu hafta gerçekleştirdiği bir toplantıda şirketin demir cevheri üretimini artırmayı planladığını açıkladı.

Pimenta, üretim artışı için belirli bir takvim paylaşmasa da şirketin şu anda yıllık 323 ila 330 milyon mt olan üretim hedefini yıllık 340 ila 360 milyon mt’a çıkarmak istiyor.

Yeni CEO’ya göre an itibarıyla yatırım planlarında değişikliğe neden olacak herhangi bir gelişme olmadığı için şirketin yüksek kaliteli üretime yoğunlaşması ve üretkenliğini artırması gerekiyor.

Vale, Mariana ve Brumadinho barajlarının çökmesi nedeniyle dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi olma özelliğini yitirmişti. Minas Gerais eyaletindeki bu barajların çökmesi yalnızca üretimi düşürmekle kalmadı, aynı zamanda çevresel ve güvenlik endişeleri yarattı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Üretim Vale 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de ithal demir cevheri tatil öncesine kıyasla zayıflasa da 100$/mt CFR’ın üzerinde kaldı

10 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 10 Ekim 2024

10 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 9 Ekim 2024

09 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 9 Ekim 2024

09 Eki | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Eylül döneminde %1 azaldı

09 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %32,5 arttı

09 Eki | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları Çin’deki tatil sonrası düştü

09 Eki | Hurda ve Hammadde

Assofermet: Karbonsuzlaşmanın temel anahtarı tedarik zincirinde iş birliğine gitmek

08 Eki | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 8 Ekim 2024

08 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 8 Ekim 2024

08 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis